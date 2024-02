Musik Elton John: Neue Musik schon in Arbeit

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 12:00 Uhr

Sir Elton John arbeitet Berichten zufolge an neuer Musik.

Der 76-jährige Pop-Star beendete kürzlich seine ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour und zog sich nach mehr als 50 Jahren vom Touren zurück, aber Insider behaupten nun, dass der ‚Candle in the Wind‘-Sänger an einem „streng geheimen“ neuen Album arbeite, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Es war alles sehr streng geheim, aber Elton ist zurück im Studio und arbeitet an einem neuen Album. Der Zeitrahmen ist immer veränderbar, aber das vierte Quartal wurde als Veröffentlichungsdatum festgelegt. Er liebt Musik und das wird sich nie ändern, aber der Wunsch, so beschäftigt zu sein, wie er es sonst war, ist verschwunden.“ Der Insider fügte hinzu, dass Elton – der mit David Furnish verheiratet ist und die Kinder Zachary (13) und Elijah (11) hat – weiterhin mit seinen anderen Unternehmungen fortfahren werde, aber nach einer solchen Mammut-Welttournee einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte.

Der Nahestehende fügte hinzu: „Elton wird immer noch seine Rocket Hour-Radioshow auf Apple Music haben und sein Finger ist immer noch sehr am Puls der Zeit. Er will nur ein bisschen langsamer werden und die Zeit mit seiner Familie verbringen, aber das neue Album kommt.“

Der ‚Crocodile Rock‘-Sänger hat seit Beginn seiner Karriere in den späten 1960er-Jahren insgesamt 31 Studioalben veröffentlicht, und sein letztes Album erschien 2021 in Form von ‚The Lockdown Sessions‘, auf dem er mit Miley Cyrus, Stevie Wonder, Nicki Minaj und Brandi Carlile zusammenarbeitete. Im selben Jahr sang er ein Duett mit Dua Lipa, ‚Cold Heart‘, und beendete das Jahr mit dem festlichen Song ‚Merry Christmas‘ mit Ed Sheeran, bevor er 2022 mit Britney Spears an ‚Hold Me Closer‘ zusammenarbeitete. Der ‚Your Song‘-Hitmacher beendete seine 330 Termine umfassende Tour in Schweden im vergangenen Juli und sagte dem Publikum, dass er in der kommenden Zeit vielleicht „etwas anderes“ machen werde, aber vorerst nur eine Pause genießen wolle. Er sagte: „Ich hatte die wundervollste Karriere, unvorstellbar. Zweiundfünfzig Jahre pure Freude am Musizieren. Was für ein Glück habe ich, Musik zu machen? Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, live zu spielen. Es war mein Lebenselixier, für euch zu spielen.“