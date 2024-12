Stars Emeli Sande: Sie will ihre Karriere kontrollieren

Emeli Sande - Boisdale Music Awards 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:37 Uhr

Emeli Sande ist entschlossen, ihre eigene Karriere „unter Kontrolle“ zu haben.

Die 37-jährige Sängerin hat ihr eigenes Independent-Label Venus Records gegründet, weil sie von den Musikmanagern der großen Labels frustriert war. Sie will alle Entscheidungen über ihre Karriere selbst treffen können.

Emeli erzählte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Bei all den Dingen, die hinter deinem Rücken gesagt werden, ist es einfach dieses Gefühl von: ‚Oh, weißt du, eine dumme Frau weiß nicht genau, wovon sie spricht. Lass uns ihr sagen, was das Beste ist.‘ Deine Meinung schafft es nicht in die Vorstandsetage. Es ist eine etwas seltsame Situation, in der man sich befindet, wenn man die Musik gemacht hat, aber dann wird einem gesagt: ‚Das ist der beste Song.‘ Aber meine Musik ist etwas, das wirklich aus meiner Seele kommt. Selbst wenn ich nicht die großen Schritte machen kann, die einige dieser Führungskräfte machen können, möchte ich bis zum Ende die Kontrolle darüber haben, was passiert.“

Emelis neue Single ‚Roots‘ ist eine Anspielung auf die „verschiedenen Kulturen“, die ihre Einstellung zum Leben und zur Musik beeinflusst haben. Der preisgekrönte Star sagte: „Ich habe das englische Erbe meiner Mutter. Ich wurde in Sunderland geboren. Mein Vater ist Sambier. Dann sind wir nach Schottland gezogen. Ich hatte schon immer all diese verschiedenen Teile von mir und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich mich für einen entscheiden und sagen musste: ‚Ich bin nur das oder nur das.‘“ Aus dieser Phase sei sie aber herausgewachsen. Sie wolle heute nur noch sie selbst sein.