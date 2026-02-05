Stars Emma Stone: Aus Sorge um ihre mentale Gesundheit hat sie keinen Instagram-Account

Emma Stone - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin treibt sich lieber als "stille Mitleserin" in den sozialen Medien herum.

Emma Stone hat „zu viel Angst um ihre eigene mentale Gesundheit“, um einen Instagram-Account zu eröffnen.

Die US-Schauspielerin ist viel lieber eine „stille Mitleserin“ und schaut sich die Inhalte anderer an, statt selbst ein Profil auf der Social-Media-Plattform unter ihrem Namen zu betreiben. Auf die Frage, ob sie jemals eine Lifestyle-Website starten würde, verriet Emma gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Hundertprozentig nein. Deshalb habe ich nicht einmal Instagram. Ich habe zu viel Angst um meine eigene mentale Gesundheit, um mich auf diese Weise darauf einzulassen, und deshalb bin ich so eine stille Beobachterin und liebe es, den Content anderer zu verfolgen.“

Die 37-Jährige ist in einem brandneuen Werbespot für Squarespace zu sehen, in dem das Unternehmen ihr dabei hilft, ihre eigene Website-Domain zu sichern. Eine 30-sekündige Version von Emmas Squarespace-Werbung wird am Sonntag (8. Februar) zwischen dem ersten und zweiten Quarter des Super Bowl LX ausgestrahlt. Die Dreharbeiten brachten die Oscar-Preisträgerin ins Grübeln darüber, warum sie sich ihre eigene Website-Adresse nicht schon früher gesichert hatte.

Sie räumte ein, dass es ihr an „Weitsicht“ gemangelt habe. „Ich weiß nicht, warum ich das nie wirklich gemacht habe. Squarespace musste sich irgendwie mit meiner mangelnden Weitsicht herumschlagen“, gestand der Hollywood-Star. „Dafür bin ich sehr dankbar, denn sonst hätte der Werbespot wirklich nicht funktioniert. Es wäre seltsam gewesen, wenn man auf EmmaStone.com gegangen wäre und dort … keine Ahnung, was da los gewesen wäre.“

Emma freut sich darauf, am Sonntag den Super Bowl zu verfolgen, bei dem die Seattle Seahawks auf die New England Patriots treffen. Außerdem ist sie „richtig aufgeregt“, Bad Bunny als Headliner der Halbzeit-Show zu sehen. „Mein Bruder war Quarterback an der Highschool, also werde ich mit ihm schauen, und das wird Spaß machen. Aber ich freue mich natürlich besonders auf Bad Bunny“, schwärmte die ‚La La Land‘-Darstellerin.