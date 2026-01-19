Stars Emma Thompson dekorierte Alan Rickmans Krankenzimmer

Alan Rickman - April 2015 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 14:00 Uhr

Dame Emma Thompson hat Alan Rickmans Krankenzimmer vor seinem Tod dekoriert, damit er sich mehr wie zu Hause fühlen konnte.

Der ‚Stirb langsam‘-Star verstarb im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren, nur wenige Monate nachdem bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war.

Rima Horton, die den Schauspieler 2012 geheiratet hatte, hat nun über die letzten Monate im Leben ihres Mannes gesprochen und verraten, dass er Besuch von Freunden erhielt, die sich von ihm verabschieden wollten, und sogar seine letzte Abschiedsfeier geplant hatte. Sie sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Ich glaube, er wollte sich von seinen Freunden verabschieden und dabei die Kontrolle behalten. Er hat sogar seine eigene Beerdigung organisiert, weil er nicht wollte, dass es chaotisch wird.“

Horton verriet, dass eine von Rickmans regelmäßigen Besucherinnen seine langjährige Freundin Dame Emma Thompson war, die Decken und eine Stehlampe mitbrachte, damit sich der Schauspieler wohlfühlte. Horton erklärte: „[Thompson] schuf eine Art Salon um ihn herum, während er im Bett lag. Sie brachte eine Stehlampe und Decken mit, damit es sich nicht wie ein Krankenhauszimmer anfühlte.“

Sie erklärte weiter, dass Rickman eine Bitte an seine Ärzte hatte: „Das erste, was er jemals zu dem Onkologen sagte, war: ‚Ich möchte nicht unter Schmerzen sterben‘, und sie sorgten dafür, dass dies nicht geschah.“ Die beiden beschlossen, die Krebserkrankung des Schauspielers geheim zu halten, weil er nicht wollte, dass jemand Mitleid mit ihm hatte, und Horton gibt zu, dass sie versuchte, keine Online-Recherchen über die Krankheit anzustellen.