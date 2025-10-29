Stars Emma Thompson kritisiert KI-Nutzung

Bang Showbiz | 29.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin ist kein Fan von Künstlicher Intelligenz.

Emma Thompson empfindet „intensive Gereiztheit“ wegen der KI-Nutzung in Hollywood.

Die 66-jährige Schauspielerin und Autorin schreibt ihre Drehbücher noch immer von Hand, bevor sie ihre Notizen auf den Computer überträgt – und sie ist zunehmend genervt, wenn ihr Textverarbeitungsprogramm sie fragt, ob es ihr bei der Überarbeitung ihrer Drehbücher helfen soll.

In der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ schimpfte sie über den Einsatz von KI: „Intensive Gereiztheit. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Denn ich schreibe von Hand in ein Notizbuch, ganz altmodisch, weil ich glaube, dass es eine Verbindung zwischen Gehirn und Hand gibt. Das ist mir sehr wichtig. Und wenn ich dann etwas geschrieben habe, übertrage ich es in ein Word-Dokument.“

Die Oscar-Preisträgerin fügte hinzu: „Und in letzter Zeit fragt mich das Word-Dokument ständig: ‚Möchten Sie, dass ich das für Sie umschreibe?‘ Und ich denke mir nur: ‚Ich brauche dich nicht, um das umzuschreiben, was ich gerade geschrieben habe – kannst du bitte einfach verschwinden?! Hau einfach ab!'“ Sie sei „total genervt“ davon.

Der Moderator schlug daraufhin vor, Emma solle ihrem Computer einfach den Oscar für das „Beste adaptierte Drehbuch“ zeigen, den sie 1995 für ‚Sinn und Sinnlichkeit‘ gewann. Daraufhin erklärte der Star: „Ich glaube nicht, dass ihn das interessieren würde.“

Doch schon vor dem Aufstieg der KI hatte die ‚Harry Potter‘-Darstellerin technische Probleme beim Arbeiten. „Als ich ‚Sinn und Sinnlichkeit‘ am Computer fertigstellte, kam ich einmal aus dem Bad zurück und stellte fest, dass der Computer das gesamte Drehbuch in Hieroglyphen verwandelt hatte“, erinnerte sie sich. „Das Drehbuch – komplett weg. Ich geriet in Panik, ging zu Stephen Fry nach Hause, weil ich keine Kopie hatte, und Stephen saß acht Stunden daran.“ Am Ende sei das ganze Drehbuch in einem einzigen langen Satz herausgekommen. „Ich musste alles neu schreiben. Der Computer hatte es genommen und versteckt… als hätte er es mit Absicht getan“, klagte die Schauspielerin.