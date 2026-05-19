Film Emotionale Erfahrungen beeinflussen Miles Tellers Darbietung in ‚Paper Tiger‘

Miles Teller - Micheal - Micheal Jackson Biopic - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 14:00 Uhr

Miles Teller sagt, der Verlust seines Hauses bei den Waldbränden in Los Angeles im vergangenen Jahr habe seine Darstellung in ‚Paper Tiger‘ beflügelt.

Der 39-jährige Miles Teller übernimmt eine Rolle in dem Krimidrama von James Gray, das von zwei Brüdern erzählt, die gemeinsam mit ihren Familien durch die russische Mafia in große Gefahr geraten. Der Schauspieler erklärte, dass persönliche Erfahrungen maßgeblich in seine Darstellung eingeflossen seien. Besonders der Verlust seines Hauses beim verheerenden Palisades-Brand im Januar 2025 sowie der Tod seines Großvaters hätten ihn emotional stark geprägt. Auch die Gefühle, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Keleigh Sperry in dieser schwierigen Zeit erlebt habe, hätten ihm geholfen, einen intensiveren Zugang zu seiner Rolle zu finden.

Teller erzählte ‚IndieWire‘: „Als ich James für diesen Film traf, war unser Haus gerade abgebrannt. Und ich hatte gerade meinen Großvater verloren. Wir mieteten eine Wohnung in Santa Barbara, und dann bekam ich den Anruf, dass James mich deswegen treffen wollte. Das hat die Geschichte und die Darstellung auch mit viel Liebe erfüllt, wegen dieses Gefühls von Zuhause, das Keleigh und ich verloren hatten.“

Teller erklärte, dass ihn vor allem der Verlust eines Ortes getroffen habe, der für Familie, Erinnerungen und gemeinsame Momente gestanden habe. Neben der Trauer um seinen Großvater habe ihn besonders bewegt, keinen festen Ort mehr zu haben, an dem Menschen zusammenkommen und Erinnerungen bewahrt werden könnten. Rückblickend vermutet er, dass sich diese Gefühle auch in seiner schauspielerischen Darstellung widergespiegelt hätten. Der Schauspieler berichtete außerdem, dass seine Emotionen während einer intensiven Szene mit seinem Co-Star Adam Driver deutlich sichtbar gewesen seien. Dabei habe sein Gesicht vor Wut gezittert – etwas, das ihm später selbst beim Ansehen der Szene aufgefallen sei.