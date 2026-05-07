Film Doug Liman plant Starbesetzung für Thriller ‚Star One‘

Miles Teller - Micheal - Micheal Jackson Biopic - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 11:00 Uhr

Eddie Redmayne und Miles Teller führen derzeit Gespräche über eine Rolle in Doug Limans neuem Spionagethriller.

Die beiden sollen Verhandlungen darüber aufgenommen haben, gemeinsam in dem von Liman inszenierten Film ‚Star One‘ aufzutreten, der die Geschichte „einer der wichtigsten und zugleich am wenigsten bekannten Missionen der modernen Geschichte“ erzählen wird.

Laut ‚Variety‘ soll der Film auf dem Markt in Cannes vorgestellt werden. In dem Film werden sowohl Redmayne als auch Teller CIA-Agenten spielen, wobei ersterer als strenggläubiger Stratege auftritt, während Teller einen gewagteren Agenten verkörpern wird. Das ungleiche Paar hat die Aufgabe, gemeinsam an einer streng geheimen Mission zu arbeiten – der Lieferung von Waffen über Tausende von Kilometern hinweg in feindliches Gebiet. In der Inhaltsangabe heißt es: „Dies ist die unbekannte wahre Geschichte des ersten Geheimdienststars, der jemals für eine der wichtigsten und zugleich am wenigsten bekannten Missionen der modernen Geschichte ausgezeichnet wurde.“

David Coggeshall hat das Drehbuch für den Film verfasst, und P.J. van Sandwijk wird den Film gemeinsam mit William Sherak, James Vanderbilt und Paul Neinstein von Project X Entertainment produzieren.

‚Top Gun: Maverick‘-Star Teller bestätigte kürzlich, dass er „in nächster Zeit“ nicht mit der Schauspielerei aufhören werde, obwohl er durch den Verkauf einer Getränkemarke Berichten zufolge 325 Millionen Dollar eingenommen hat. Der 39-jährige Star hielt eine „Minderheitsbeteiligung“ an The Long Drink Company und wird nun eine große Summe Geld einstreichen, nachdem das Produkt des Unternehmens, „The Finnish Long Drink“ – ein trinkfertiger Cocktail in der Dose – Anfang dieser Woche von der Mark Anthony Group of Companies übernommen wurde.