Musik Emotionaler letzter Live-Auftritt von Ozzy Osbourne

Bang Showbiz | 06.07.2025, 11:12 Uhr

Der Rocker trat bei seinem 'Back to the Beginning'-Konzert in Birmingham wieder gemeinsam mit allen ursprünglichen Bandmitgliedern von Black Sabbath auf.

Ozzy Osbourne trat am Samstag (5. Juli) ein letztes Mal live auf – gemeinsam mit allen ursprünglichen Bandmitgliedern von Black Sabbath.

Der 76-jährige Rocker wurde im Villa Park in Birmingham von Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward begleitet. Zum ersten Mal seit 2005 standen die Musiker wieder gemeinsam auf der Bühne, um sich vom Live-Publikum zu verabschieden.

Als Ozzy die Bühne betrat, brach im Stadion tosender Applaus aus. Der Brite gestand: „Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle.“ 42.000 Fans füllten den ausverkauften Villa Park beim ‚Back to the Beginning‘-Konzert. Damit kehrten Black Sabbath 56 Jahre nach der Gründung der Band in ihre Heimatstadt zurück.

Ozzy hat in den vergangenen fünf Jahren sieben Operationen überstanden und lebt seit 2003 mit Parkinson. Obwohl er weiterhin Musik machen will, erklärte der Künstler, dass der Auftritt am Samstag definitiv sein letzter auf der Bühne sein werde. Er rief der Menge zu: „Es ist so gut, wieder auf dieser verdammten Bühne zu stehen. Lasst den Wahnsinn beginnen! Danke von ganzem Herzen.“

Der Rocker spielte eine Auswahl seiner größten Hits, darunter ‚I Don’t Know‘, ‚Blizzard of Ozz‘ und ‚Suicide Solution‘. Auch Bands wie Anthrax, Guns N’ Roses und Metallica standen während des zehnstündigen Konzerts auf der Bühne. Zudem wurden Überraschungsvideobotschaften von Stars wie Dolly Parton und Jack Black eingespielt.