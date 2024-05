"Joko & Klaas" und mehr Endspurt im TV: Diese Finalshows stehen an

14.05.2024

Im Mai müssen sich TV-Zuschauer traditionell auf einige Abschiede einstellen: Diese Shows und Sendungen feiern ihr Staffelfinale.

Die letzten Duelle werden gekämpft, die letzten Masken werden fallen: Bald werden einige Sendungen und Shows, zumindest vorzeitig, zum Ende kommen. Diese Staffel-Abschiede müssen sich TV-Fans rot im Kalender notieren.

"Joko & Klaas gegen ProSieben"

Die siebte Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" startete am 9. April und wird am 14. Mai zu Ende gehen. In der Staffel ging die 50. Folge der Show am 16. April über die Bühne. Normalerweise können die beiden Moderatoren, sollten sie die ProSieben-Sendung am Ende gewinnen, über 15 Minuten Live-Sendezeit bei ProSieben bestimmen. Verliert das Duo, muss es sich als Strafe in den Dienst des Senders stellen. Doch in der Frühjahrs-Staffel gab es zum Jubiläum neben der normalen Variante, in der die Moderatoren sich in sechs Spielen Vorteile für das Finale erspielen, auch kurzzeitig eine Risikovariante, bei der sie für alle Spiele insgesamt ein Konto von 50 Versuchen hatten. In der Jubiläumsfolge konnten sie sich mit der neuen Variante einen Sieg einfahren und regierten als Belohnung den Sonntag darauf das TV-Programm auf ProSieben.

"The Masked Singer"

Am 18. Mai wird sich zeigen, wer unter den letzten Masken steckt. "The Masked Singer" startete Anfang April mit einem neuen Rateteam-Duo, Moderatorin Palina Rojinski (39) und Schauspieler Rick Kavanian (53), und einem jeweiligen Rategast in die zehnte Staffel. Unter den Masken entpuppten sich bisher unter anderem Annett Louisan (47) als Zuckerwatte, Uschi Glas (80) als Babylöwe oder Hugo Egon Balder (74) als Couch Potato. Der Sieger der Staffel wird auf Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist (37) folgen. In der neunten Staffel stand sie im Herbst 2023 als Eisprinzessin ganz oben auf dem Treppchen.

"Let's Dance"

Im Februar startete die beliebte RTL-Tanzshow in die 17. Staffel. Am 24. Mai wird sich entscheiden, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Anna Ermakova (24) wird, die die Sendung im vergangenen Jahr mit Valentin Lusin (37) gewonnen hatte. Dieses Jahr kämpfen unter anderem Gabriel Kelly (22) oder Detlef Soost (53) um den Sieg. Während normalerweise die Kandidatinnen und Kandidaten durch Jury- und Publikumsvoting die Show verlassen, mussten Comedian Tony Bauer (28) und Mark Keller (59) aus gesundheitlichen Gründen die Show vorzeitig verlassen.

"Die Höhle der Löwen"

Die siebte Folge "Die Höhle der Löwen" zeigt VOX am 27. Mai, am 3. Juni wird pausiert, demnach wird die achte und letzte Episode der Frühjahrsstaffel am 10. Juni laufen. Unter der Moderation von Amiaz Habtu (46) konnten wieder einige Gründerinnen und Gründer ihre Ideen den Löwen präsentieren. Die 16-jährige Schülerin Valeria Weingardt stellte in Folge drei ihre Plastikalternative in Form von Zahnbürstenhüllen aus Birkenrinde vor. Die Jung-Unternehmerin aus Konstanz brach damit nicht nur den Altersrekord für Gründerinnen in der "Höhle der Löwen" – sie holte sich auch einen Deal mit Investor Ralf Dümmel (57). Ebenfalls mit im Löwenrudel dabei: Dagmar Wöhrl (70), Janna Ensthaler (40), Tillman Schulz (34), Carsten Maschmeyer (65), Nils Glagau (48) und Tijen Onaran (39).

Endspurt im Reality-TV

Auch im Reality-TV stehen einige Finalsendungen an. In "Prominent getrennt" beweisen seit Anfang April mehr oder minder erfolgreich prominente Ex-Paare ihren Zusammenhalt und müssen verschiedene Challenges meistern. Die finale zehnte Episode soll bei RTL+ am 5. Juni zur Verfügung stehen. Die zehnte Folge und damit wohl auch das Finale steht im "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) am 12. Juni an.

Auch die aktuelle 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die finale Liveshow findet am 13. Juni in Köln statt und wird ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn ausgestrahlt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow wird Heidi Klum (50) dann einen Gewinner und eine Gewinnerin küren. Denn in dieser Staffel sind erstmals auch männliche Teilnehmer mit dabei.