Film ‚Engelsgleich‘: Aziz Ansari schwärmt von Keanu Reeves

Keanu Reeves attends the Sonic The Hedgehog 3 - UK Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2025, 09:00 Uhr

Der Regisseur lobt den Schauspieler für dessen Performance in 'Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel'.

Keanu Reeves war Aziz Ansaris erste Wahl für die Rolle eines Schutzengels in ‚Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel‘.

Der 61-jährige Schauspieler übernimmt in der neuen Action-Komödie die Hauptrolle. Der Film erzählt die Geschichte eines Engels, der einem erfolglosen Mann zeigen will, dass Geld nicht automatisch glücklich macht. Aziz wusste sofort, dass Keanu perfekt für die Rolle war. „Er hat diesen Ruf, ein unglaublich netter, fast schon engelsgleicher Mensch zu sein – und dazu diese Weisheit“, verriet er im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘. „Wenn dir jemand sagen würde: ‚Hey, Keanu ist eigentlich 3.000 Jahre alt‘, würdest du denken: ‚Ja, das ergibt Sinn.‘ Er hat einfach diese Tiefe.“

Außerdem sei der Schauspieler „wahnsinnig lustig“ in dem Streifen. „Ich habe mir einige seiner älteren Arbeiten angeschaut – Sachen aus ‚Bill und Ted‘ und ‚Eine Wahnsinnsfamilie‘ – und kleine Elemente daraus übernommen, um diese Figur zu gestalten“, berichtete der Filmemacher. Keanu habe die Rolle „einfach perfekt umgesetzt“.

Aziz verriet außerdem, dass er bei seinem Regiedebüt selbst ein paar „Schutzengel“ an seiner Seite hatte – darunter Seth Rogen, Keke Palmer und Sandra Oh, die ebenfalls im Film mitspielen. „Steven Soderbergh hat eine frühe Schnittfassung des Films gesehen und mir sehr positives Feedback gegeben. Das hat mein Herz wirklich aufblühen lassen, nach all der harten Arbeit an dem Projekt. Wenn man schreibt und Regie führt, schaut man zu seinen Vorbildern auf – und all diese Menschen waren so freundlich zu mir“, erzählte der 42-Jährige. Er schulde ihnen „wirklich großen Dank“.