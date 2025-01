Während eines Auftritts in Dubai Er wird Vater: DJ Steve Aoki verkündet Babygeschlecht auf der Bühne

Electro-House-DJ Steve Aoki ist dafür bekannt, Torten ins Publikum zu werfen. Nun bekam er selbst eine ins Gesicht und erfuhr dabei, ob er einen Sohn oder eine Tochter bekommt. (ae/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 14:52 Uhr

Steve Aoki freut sich darauf, zum ersten Mal Vater zu werden. Die frohe Botschaft samt Gender-Reveal gab es bei seinem Auftritt in Dubai. Und dabei spielte natürlich auch eine Torte eine besondere Rolle.

DJ Steve Aoki (47) hat die Besucher seines Auftritts am Barasti Beach in Dubai mit der Neuigkeit überrascht, dass er zum ersten Mal Vater wird. Und nicht nur das: Gemeinsam mit seiner Frau Sasha Sofine verkündete er bei der Gelegenheit gleich, ob ein Mädchen oder ein Junge unterwegs ist.

"Der wichtigste Kuchen meines Lebens"

Auf seinem Instagram-Account teilte Steve Aoki am Montag ein Video von der Baby-Überraschung mitten auf der Bühne. Darin stellte er zunächst seine Liebste der Menge vor und rief: "Also, das ist ein besonderer Moment. Das ist meine Frau und wir bekommen ein Baby!"

Unter dem Jubel der Menge fuhr er fort: "Wir werden herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist." Anschließend wurde ein großer Kuchen herausgebracht, auf dem in rosa und blauer Glasur das Wort "AOKI" stand. Sasha Sofine hielt das Backwerk hoch und ihr Mann stürzte mit seinem Gesicht hinein. Dann hüllten Konfetti und blauer Rauch die Bühne ein, zusammen mit einer leuchtenden Grafik mit der Aufschrift: "Es ist ein Junge!" Auch die blaue Creme im Gesicht des DJs verriet das Geschlecht. Das glückliche Paar küsste und umarmte sich.

Zu dem Video schrieb der US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln: "Der wichtigste Kuchen meines Lebens … Es ist ein Junge." Das Mittel des Gender Reveals passt gut zu dem DJ, der bei Shows oft Kuchen und Torten auf seine Fans wirft und sich damit einen Namen gemacht hat.

Sasha Sofine ist seine zweite Ehefrau

Steve Aoki ist eine feste Größe in der Electro-House-Szene und hat mit Künstlern wie will.i.am (49) und Iggy Azalea (34) zusammengearbeitet. In erster Ehe war er von 2015 bis 2018 mit dem Model Tiernan Cowling verheiratet. Im Juli 2024 gab er Sasha Sofine in Montenegro das Jawort. Bis zur Geburt des Nachwuchses dürfte es noch ein paar Monate dauern. Denn ein Babybauch war beim Gender-Reveal in Dubai noch nicht zu sehen.