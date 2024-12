Thanksgiving-Bestmarken in den USA Erwartungen getoppt: „Vaiana 2“ bricht zum Start mehrere Rekorde

"Vaiana 2" segelt zu Rekorden. (smi/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 11:30 Uhr

"Vaiana 2" hat wie erwartet diverse Rekorde gebrochen. Das Sequel von Disney hat am langen Thanksgiving-Wochenende 221 Millionen US-Dollar eingespielt - mit Abstand die beste Ausbeute der Geschichte.

"Vaiana 2" ist in den USA am langen Thanksgiving-Wochenende gestartet – und hat dabei wie erwartet diverse Rekorde gebrochen. Über seine ersten fünf Tage in nordamerikanischen Kinos hat das Sequel des Disney-Hits von 2016 starke 221 Millionen US-Dollar eingespielt. "Vaiana 2" war in Nordamerika am Mittwoch, dem 27. November, angelaufen. Normalerweise starten Kinofilme in den USA freitags. Doch rund um Thanksgiving, der traditionell am vierten Donnerstag jedes Novembers gefeiert wird, gibt es eine Ausnahme.

"Vaiana 2" gelang damit der mit Abstand beste Thanksgiving-Start in der Geschichte. Den Rekord hielt ebenfalls Disney mit einem Animations-Sequel. 2019 spielte "Die Eiskönigin 2" in den fünf Tagen um das Erntedankfest 125 Millionen ein.

Bester Start an einem langen Feiertagswochenende

Damit aber nicht genug. "Vaiana 2" ist nicht nur der größte Thanksgiving-Blockbuster aller Zeiten, sondern auch der erfolgreichste Film, der je an einem verlängerten Wochenende gestartet ist. Die bisherige Bestmarke stellt im letzten Jahr "Der Super Mario Bros. Film". Die Videospiel-Verfilmung setzte an Ostern 2023 innerhalb von fünf Tagen 204 Mio. Dollar um.

Neben diesen imposanten Feiertagsrekorden hat "Vaiana 2" noch ein paar kleinere Höchstmarken aufgestellt, wie Disney laut US-Medien zu Protokoll gibt. Zum Beispiel ist das Polynesien-Abenteuer sowohl der erfolgreichste Film an einem Thanksgiving-Donnerstag als auch an einem Black Friday. An beiden Tagen löste Vaiana die Eiskönigin ab.

"Vaiana 2" übertrifft Prognosen deutlich

Mit seinem Raketenstart hat "Vaiana 2" die Erwartungen deutlich übertroffen. Und die gingen bereits von einem Rekord aus. Nachdem der Film letzten Mittwoch mit 57,5 Millionen Dollar angelaufen war (Tagesrekord für einen Disney-Animationsfilm), rechneten Experten für die ganzen fünf Tage ein Ergebnis von 175 Mio. Dollar vor. Viel zu defensiv, wie sich zeigte.

Auch in Deutschland ist "Vaiana 2" ein Erfolg. Ohne Feiertags-Booster spielte das Abenteuer seit Donnerstag 9,6 Millionen Euro ein. Dies entspricht laut einer Pressemitteilung von Disney einem Zuschaueraufgebot von 961.501 Menschen. Das deutsche Ergebnis trägt zu einer weltweiten Summe von 386 Millionen US-Dollar bei.