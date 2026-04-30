Stars ‚Es geht einfach nicht!‘ Zayn Maliks Familie bittet Fans nach Gesundheitskrise um Verständnis

Zayn Malik May 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 14:00 Uhr

Zayn Maliks Familie bittet Fans nach Gesundheitskrise um Verständnis.

Die Familie von Zayn Malik hat Fans gebeten, keine Blumen mehr zu schicken, nachdem der Sänger wegen einer unbekannten Erkrankung ins Krankenhaus musste.

Der 33-Jährige hatte letzte Woche ein Foto von sich im Krankenhausbett geteilt und sich von Veranstaltungen zur Promotion seines neuen Albums ‚Konnakol‘ zurückgezogen. Nun hat seine Cousine Sasha Malik einen öffentlichen Appell an die Unterstützer gerichtet, nachdem eine große Menge an Blumenarrangements eingegangen war. Auf Instagram schrieb sie am Mittwoch (29. April): „Wir sind unglaublich dankbar für alle, die uns kontaktiert und Blumen geschickt haben! Logistisch ist das jedoch einfach nicht umsetzbar, aber wir schätzen euch alle sehr. Bitte spendet alles, was ihr ausgeben würdet, im Namen von Zayn an ‚The Palestine Project!'“ Sie teilte außerdem ein Statement des Floristen ‚The Hidden Bouquet‘ aus Nordwestengland. Darin heißt es: „Aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen für Zayn Malik und seine Familie können wir derzeit leider keine weiteren Bestellungen annehmen. Wir danken für die Liebe und Unterstützung. Wenn ihr trotzdem etwas Sinnvolles tun möchtet, würden sich die Malik-Familie sehr über Spenden an das ‚Palestine Project‘ freuen.“

Zwei Wochen zuvor hatte der ehemalige One-Direction-Star selbst seine Gesundheitsprobleme auf Instagram erwähnt: „An meine Fans: Danke für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer. Es war eine lange Woche und ich erhole mich noch unerwartet. Es bricht mir das Herz, euch diese Woche nicht sehen zu können. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich heute bin, und ich bin sehr dankbar für euer Verständnis.“

Zayn, der ursprünglich eine Album-Listening-Session besuchen sollte, hat bislang keine weiteren Details zu seiner Erkrankung veröffentlicht. Auch eine geplante Teilnahme an ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ musste er absagen. Laut einem Insider, der von ‚PEOPLE‘ zitiert wird, war er „auf ärztliche Empfehlung hin nicht in der Lage dazu“. Zayn soll im Mai seine Tour im AO Arena in Manchester beginnen, mit Terminen bis November und einem Abschluss in Miami. Parallel bewirbt er Album und Tour weiterhin über Social Media.