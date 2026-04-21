Stars Zayn Malik sagt TV-Auftritt aus gesundheitlichen Gründen ab

Zayn Malik is seen in Midtown on April 30, 2024 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 09:00 Uhr

Zayn Malik hat Berichten zufolge seinen geplanten Auftritt in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ abgesagt, da er sich weiterhin von einem kürzlichen Krankenhausaufenthalt erholt und offenbar fachärztliche Betreuung in Anspruch nimmt.

Der 33-jährige Sänger sollte am heutigen Dienstag (21. April) in der von Jimmy moderierten Sendung zu Gast sein, um für sein bevorstehendes fünftes Studioalbum ‚Konnakol‘ zu werben. Doch laut ‚People‘ ist er „auf ärztliche Anweisung hin dazu nicht in der Lage“. Ein Insider sagte: „Er arbeitet immer noch an seinen gesundheitlichen Problemen.“

Malik wandte sich nach seinem Krankenhausaufenthalt direkt über die sozialen Medien an seine Fans. Er schrieb: „An meine Fans – ich danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer – es war eine lange Woche und ich erhole mich immer noch unerwartet davon.“ Er fügte hinzu: „Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich nicht dort, wo ich heute bin, und ich bin so dankbar für euer Verständnis.“

Die Art der Erkrankung des Künstlers bleibt unklar, da er keine weiteren Details zu seiner Behandlung im Krankenhaus preisgegeben hat. Die Absage des Fernsehauftritts bei Jimmy Fallon folgt auf eine unterbrochene Promotion-Tour.