Stars ‚Es ist erschreckend‘: Jaime King bricht Schweigen über Sorgerechts-Verlust für ihre Söhne

Bang Showbiz | 11.04.2025, 14:00 Uhr

Jaime King findet das Sorgerechtssystem „erschreckend“.

Die ‚Black Summer‘-Darstellerin verlor letzten Monat das alleinige Sorgerecht für die Söhne James (11) und Leo (9) an ihren Ex-Ehemann Kyle Newman und nachdem sie behauptet hatte, ihr ehemaliger Ehemann habe dem Gericht Geschichten aus ihrer Jugend falsch dargestellt, um die Betreuung der Jungen zu erhalten, hat sie geschworen, an einer Reform des Systems zu arbeiten.

Im Gespräch mit Jana Kramer in ihrem ‚Whine Down‘-Podcast sagte sie: „Es ist erschreckend, wenn man einen sehr extremen Preis zahlen muss, um frei sein zu können, und ich spreche nicht nur vom Finanziellen. Es ist sehr beunruhigend, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dieses System zu ändern. Das ist kein Wille, das ist ein Plan. Es gibt keinen Preis für Freiheit.“

Das Interview war das erste Mal, dass Jaime darüber sprach, das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren, und sie gab zu, dass es „beängstigend“ war. Sie sagte: „Meine Pflicht als Mutter ist es, meine Kinder zu beschützen. Und das ist alles, was für mich zählt. Das ist beängstigend.“ Die 45-Jährige gab zu, dass sie nie erwartet hätte, dass sich die Dinge so entwickeln würden. Sie sagte: „Ich wusste es einfach nicht, als ich in jungen Jahren geheiratet habe. Ich wusste einfach nicht, dass die Welt so funktioniert. Ich wusste nicht, dass Rechtssysteme so funktionieren. Und ich will nicht wie eine Art Neuling klingen, aber ich dachte, wenn man sich entscheidet, jemanden zu lieben, dann liebt man diese Person. Du gründest eine Familie mit ihr und vertraust ihr.“

Jana, die ebenfalls einen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Mike Caussin hatte, antwortete: „Ich stimme dir zu, was das Rechtssystem angeht. Ich war in der Vergangenheit in missbräuchlichen Beziehungen und selbst aus den Kommentaren zum System geht hervor, dass es sehr durcheinander ist, und was sie Frauen antun und wie sie es gegen uns wenden können, ist überwältigend.“