Stars ‚Es kann unglaublich einsam sein‘: Prinzessin Beatrice spricht über Frühgeburt

Princess Beatrice - The Elephant Family Evening of Art and Conservation 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 09:00 Uhr

Prinzessin Beatrice empfand die Erfahrung einer Frühgeburt als unglaublich einsam. Die Wohltätigkeitsorganisation Borne half ihr als Mutter.

Prinzessin Beatrice empfand die Erfahrung einer Frühgeburt als „unglaublich einsam“.

Die 37-jährige Royal brachte im Januar Tochter Athena mehrere Wochen zu früh zur Welt. Sie verspürte jedoch ein Gefühl der „lebensverändernden Erleichterung“, als sie die Wohltätigkeitsorganisation Borne kennenlernte, die sich der Forschung zu Frühgeburten widmet.

„Ich glaube, so oft, besonders als Mütter, verbringen wir unser Leben damit, das Gefühl zu haben, perfekt sein zu müssen“, sagte die Prinzessin jetzt im Borne-Podcast. „Wenn man in dem Moment erfährt, dass das Baby ein bisschen früher kommen wird, kann es unglaublich einsam sein.“ Der Austausch mit anderen Müttern hat ihr allerdings geholfen, zu erkennen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein ist: „Und selbst jetzt, wenn ich mit einigen Müttern spreche, die von meiner Arbeit mit Borne wissen, fühlen sie diese lebensverändernde Erleichterung, die damit einhergehen kann, zu wissen, dass es eine Organisation gibt, die diese Forschung unterstützt … und einige dieser wichtigen Fragen stellt.“

Beatrice lobte Borne dafür, dass „keine Mutter sich allein fühlen muss“ während einer „traumatischen“ Frühgeburt. Sie fügte hinzu: „Mein Lieblingsaspekt daran, Mutter zu sein, ist, dass es wie ein Geheimnis ist, wissen Sie, es fühlt sich fast wie ein Geheimbund des Geschichtenaustauschens an.“

Im März, sagte Beatrice – die außerdem die vierjährige Tochter Sienna mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi hat –, dass sie „Tränen der Erleichterung“ geweint habe, als Athena geboren wurde. „Ich hatte das große Glück, von einem medizinischen Team eng überwacht zu werden. Das ist mein Antrieb, so viel wie möglich zu helfen, wo ich kann“, schrieb die Prinzessin in einem Essay für ‚British Vogue‘. Sie fügte hinzu: „Athena kam gesund zur Welt, ein paar Wochen vor ihrem Termin. Sie war so winzig – es dauerte mehr als ein paar Wochen, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren und sich das Leben mit unserem gesunden Baby real anfühlte.“