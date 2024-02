"Deutsches Finale 2024" ESC-Vorentscheid: Auch Florian Silbereisen und Mary Roos mischen mit

Florian Silbereisen wird dem ESC-Vorentscheid beiwohnen. (stk/spot)

SpotOn News | 13.02.2024, 16:01 Uhr

Prominente Gäste wie Florian Silbereisen und Mary Roos werden bei der Wahl von Deutschlands finalen ESC-Beitrag live vor Ort in Berlin mitfiebern.

Am kommenden Freitag (16. Februar, ab 22:05 Uhr) und nach ausgiebiger Suche klärt sich in der Show "Eurovision Song Contest – das Deutsche Finale 2024" endlich, wer uns beim anstehenden ESC im schwedischen Malmö vertreten wird. Aus neun Acts wird dann im Ersten (auch zu sehen via ONE, www.eurovision.de und der ARD-Mediathek) Deutschlands Beitrag für das ESC-Finale am 11. Mai ausgesiebt. Bei dieser richtungsweisenden Entscheidung werden vor Ort in Berlin unter anderem die ehemalige ESC-Teilnehmerin Mary Roos (75), Schlagerstar Florian Silbereisen (42), Sängerin Alli Neumann (29) sowie Entertainer Riccardo Simonetti (30) sein.

Video News

Sie nehmen neben den beiden "Ich will zum ESC!"-Coaches Conchita Wurst (35) und Rea Garvey (50) auf der Gästecouch von Moderatorin Barbara Schöneberger (49) Platz, die durch den Abend führen wird. In der sechsteiligen Doku-Sendung von Wurst und Garvey war der 28-jährige Sänger Floryan und dessen Song "Scars" vom Publikum als einer der neun Acts des Vorentscheids auserkoren worden.

Viel Erfahrung tritt an

Seine acht Kontrahentinnen und Kontrahenten wurden derweil auf klassische Weise ermittelt: So entschied sich die ESC-Redaktion des NDR aus fast 700 Bewerbungen unter anderem für Max Mutzke (42), den Showmaster Stefan Raab (57) vor genau 20 Jahren im Rahmen seiner Sendung "TV total" entdeckte. Für 2024 geht er mit seinem Song "Forever Strong" ins Rennen. Mit Marie Reim (23) tritt auch die Tochter eines erfolgreichen ehemaligen Musiker-Paares an: Das Kind von Schlagerstar Michelle (51) und "Verdammt, ich lieb' dich"-Sänger Matthias Reim (66) will mit ihrem Song "Naiv" punkten.

Die weiteren Acts sind die Band GALANT ("Katze"), Singer-Songwriter Isaak (27, "Always on the run"), die Sängerinnen Leona (20, "Undream You") und Bodine Monet (23, "Tears like rain") sowie die Sänger NinetyNine (24, "Love on a Budget") und Ryk (33, "Oh Boy").

Wie wird gewählt?

Wie beim eigentlichen ESC-Finale wird die Entscheidung über den deutschen Vertreter am 16. Februar über zwei Abstimmungen ermittelt. Eine Hälfte ergibt sich aus der Punktevergabe einer internationalen Jury aus den acht Ländern Spanien, Litauen, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Schweden, Kroatien und Island. Die andere Hälfte wird vom TV-Publikum per Televoting abgegeben.

Sollten zwei Acts am Ende mit derselben Punktzahl ganz oben stehen, so entscheidet die von den Zuschauerinnen und Zuschauern abgegebene Wertung. Das Gute für unseren ESC-Star in spe, wer immer es auch sein mag: Durch eines der beiden Halbfinals am 7. und 9. Mai muss er oder sie sich nicht quälen – als Mitglied der "Big Five" ist Deutschland automatisch für das Finale am 11. Mai qualifiziert.