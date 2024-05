Musik Eurovision: Diese Songs sind im Finale

Eden Golan Instagram 10.05.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 16:00 Uhr

Die Finalisten für den kommenden Eurovision Song Contest stehen fest.

Israel, Georgien und die Schweiz gehören zu den Nationen, die am 11. Mai nach Abschluss des zweiten Halbfinales am Donnerstag (9. Mai) am großen Finale in Malmö, Schweden, teilnehmen werden. Israels Beitrag ‚Hurricane‘ von Eden Golan trug zuvor den Titel ‚October Rain‘, wurde aber umgeschrieben, um eine Qualifikation zu erhalten, nachdem der Song beschuldigt wurde, eine politische Botschaft über den Krieg zwischen Israel und den Hamas zu verbreiten. Georgia konkurriert mit der Sängerin Nutsa Buzaladze, die ‚Firefighter‘ singt, während der Schweizer Beitrag von Nero mit ‚The Code‘ als einer der Favoriten für den Sieg gilt.

Das Trio wurde zusammen mit Armenien, Österreich, Estland, Griechenland, Lettland, den Niederlanden und Norwegen in die Liste aufgenommen. Sie schließen sich zehn früheren Teilnehmern an, die sich aus dem ersten Halbfinale qualifiziert haben – Kroatien, Zypern, Finnland, Irland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Serbien, Slowenien und der Ukraine – sowie sechs vorqualifizierten Beiträgen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und dem Gastgeberland Schweden. Damit steigt die Gesamtzahl der Finalisten auf 26, die alle am Samstagabend in Malmö antreten werden.

Im Vorfeld des glitzernden Events haben die Buchmacher einen Erfolg für Kroatien mit ‚Rim Tim Tagi Dim‘ vorhergesagt, das von Baby Lasagne aufgeführt wird. Auch der Schweizer Beitrag und die Ukrainer Alyona Alyona und Jerry Heil, die mit ihrem Track ‚Teresa and Maria‘ auftreten werden, sollen gute Chancen haben. Der Wettbewerb 2024 wurde bereits von Kontroversen über die Einbeziehung Israels inmitten der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens überschattet. In der Stadt Malmö fanden zahlreiche Proteste statt und Eden Golan wurde Berichten zufolge während der Proben ausgebuht. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) – das Gremium hinter dem Eurovision Song Contest – wies zuvor Aufrufe zum Boykott des israelischen Beitrags zurück und sagte in einer Erklärung: „Der Eurovision Song Contest ist ein Wettbewerb für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus ganz Europa und dem Nahen Osten. Es ist ein Wettbewerb für Rundfunkanstalten – nicht für Regierungen – und der israelische öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt seit 50 Jahren an dem Wettbewerb teil. Der Eurovision Song Contest bleibt ein unpolitisches Ereignis, das das Publikum weltweit durch Musik vereint.“