Stars Eva Longoria: Ihr Sohn liebt das Set-Leben

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2024, 12:00 Uhr

Eva Longorias fünfjähriger Sohn liebt es, mit ihr am Set zu sein.

Die 49-jährige Schauspielerin und Regisseurin genießt es, den kleinen Santiago – den sie mit ihrem Ehemann Jose „Pepe“ Baston hat – mit zur Arbeit zu nehmen. Der Junge ist bereits sehr vertraut mit der Sprache, die in der Fernseh- und Filmproduktion verwendet wird.

Die Schauspielerin erzählte der britischen Ausgabe des ‚HELLO!‘-Magazins: „Er war an jedem Set, an dem ich war. Wenn ich Regie führe, ist er genau da. Wenn ich schauspielere oder produziere, ist er da. Er weiß, wie man ‚Action!‘ und ‚Cut!‘ ruft. Er liebt es.“ Die ‚Land of Women‘-Darstellerin war in letzter Zeit mit verschiedenen Schauspielprojekten beschäftigt, freut sich aber darauf, bald wieder hinter der Kamera zu stehen. Sie sagte: „Im Moment mache ich viel vor der Kamera. Ich möchte wirklich wieder Regie führen, aber ich darf nicht vergessen, dass ich auch Schauspielerin bin.“

Eva wurde durch ihre Rolle als Gabrielle Solis in ‚Desperate Housewives‘ bekannt und sie ist dankbar, dass der Ruhm für sie relativ spät kam. Sie sagte: „Ich war älter, als ich bekannt wurde – fast 30 – also hatte ich ein tiefes Verständnis dafür, wer ich war. Wenn du das nicht hast und wenn es zu jung kommt, kann es dich definieren. Du musst dich wirklich daran erinnern, wer du bist!“ Die brünette Schönheit und ihre Kolleginnen planen aktuell ein „besonderes Wiedersehen“, um 20 Jahre ‚Desperate Housewives‘ zu feiern. Sie fügte hinzu: „Es fühlt sich nicht wie 20 Jahre an. Ich habe so viel gelernt, als ich diese Serie gemacht habe, und ich vermisse sie immer noch. Ich vermisse jeden in der Wisteria Lane und ich vermisse es, Gaby zu spielen. Wir werden ein besonderes Wiedersehen machen, um das 20-jährige Jubiläum zu feiern. Das wird Spaß machen.“