Stars Eva Longoria: So steht sie zu ihren Ex-‚Desperate Housewives‘-Kolleginnen

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2024, 10:37 Uhr

Die Schauspielerin nannte zwei Ex-Co-Stars nicht, als sie gefragt wurde, mit wem sie noch in Kontakt stehe.

Eva Longoria hat angeblich „kein böses Blut“ mit ihren ehemaligen ‚Desperate Housewives‘-Kolleginnen Teri Hatcher und Nicollette Sheridan.

Die Schauspielerin heizte kürzlich Gerüchte über eine Fehde mit einigen ihrer Ex-Co-Stars an. Als sie von der Zeitung ‚Daily Mail‘ gefragt wurde, mit welchen Serien-Kollegen sie noch in Kontakt stehe, antwortete sie: „Ich spreche die ganze Zeit mit Felicity [Huffman]. Ich spreche viel mit Marcia [Cross], aber derjenige, mit dem ich wahrscheinlich am meisten spreche, ist Ricardo [Chavira], mein [Serien-]Mann. Und Jesse [Metcalfe].“

Die Fans wurden daraufhin sofort hellhörig. Soll das heißen, dass sich Eva nicht mit Teri Hatcher und Nicollette Sheridan versteht? Gegenüber ‚Page Six‘ bringt ein Insider nun Licht ins Dunkel: „[Es gibt] kein böses Blut zwischen [irgendeinem der Co-Stars].“ Es habe sich einfach so ergeben, dass die Gabrielle-Darstellerin mit Felicity Huffman und Marcia Cross in Kontakt geblieben sei und nicht mit den anderen Serien-Stars.

In der Vergangenheit hatte Eva angedeutet, dass sie von einem ungenannten Co-Star am Set „gemobbt“ wurde. 2018 wiederum erwähnte sie ihre Kollegin Teri Hatcher nicht, als sie gefragt wurde, mit wem von ‚Desperate Housewives‘ sie noch befreundet sei. Damals erzählte sie Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel von ihrer Freundschaft mit Felicity und Marcia: „Wir sind sehr gute Freundinnen.“ Als der 56-Jährige fragte: „Alle von euch?“, fügte Eva lachend hinzu: „Nein. Aber 99 Prozent von uns sind es.“