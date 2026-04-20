Stars Eva Longoria über ihre Liebe zu Reisen und Kulturen

Eva Longoria - AVALON - Paris - Nov - 2025 - The Global Gift Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 09:00 Uhr

Eva Longoria wollte „schon immer eine Reisesendung machen“.

Die 51-jährige Schauspielerin feierte in den letzten Jahren Erfolge mit ihrer Reise- und Kochserie ‚Searching For‘, und Longoria verriet, dass sie die Dreharbeiten zur neuesten Staffel in Frankreich, einem Land, mit dem sie eng verbunden ist, sehr genossen habe.

Longoria – die während ihrer Ehe mit dem ehemaligen Basketballspieler Tony Parker lange Zeit in Frankreich verbrachte – erzählte dem Magazin ‚People‘: „Ich wollte schon immer eine Reisesendung machen, weil ich es wirklich liebe, neue Kulturen kennenzulernen. Und als CNN dann mit der Serie ‚Searching For …‘ auf mich zukam, habe ich sofort zugesagt.“ Longoria – die zuvor bereits Serien in Mexiko und Spanien gedreht hatte – liebte es, für die Dreharbeiten zur dritten Staffel von ‚Searching For‘ nach Frankreich zurückzukehren. Sie sagte: „Es ist definitiv eine romantische Verbindung zu diesem wunderschönen Land.“

Die Darstellerin verriet außerdem, dass sie während ihrer Zeit in Frankreich einige Modetipps gelernt hat. Die Schauspielerin erzählte: „Ich packe Outfits ein, keine Kleidungsstücke, und ich versuche, nur zwei Paar Schuhe dabei zu haben, die zu allem passen, und eine Jacke, die zu allem passt. Und das habe ich wirklich in Frankreich gelernt. Nicht nur die Küche zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus, sondern auch die französische Mode – die Leute haben nicht viele Kleidungsstücke, sie haben tolle Kleidungsstücke. Und deshalb haben sie keine Angst davor, Outfits zu wiederholen, sondern stylen sie einfach neu. Du bist die Einzige, die sich jeden Tag sieht. Du kannst die Jeans wiederholen. Du kannst das Shirt wiederholen!“