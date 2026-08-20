Musik Evanescence-Star Amy Lee fühlt sich nach Live-Shows von Fans ‚geerdet und getragen‘

Amy Lee - The O2 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 14:00 Uhr

Die Evanescence-Sängerin blickt auf ihr "emotionales" Jahr 2026 zurück.

Amy Lee fühlt sich durch Evanescence und die Fans der Band „geerdet und getragen“ – auch in spiritueller Hinsicht.

Nach den ersten Konzerten der aktuellen Tour erlebt die Sängerin die Zeit rund um das neue Album ‚Sanctuary‘ als besonders emotional und verbindend. Die 44-Jährige, bekannt für Hits wie ‚Bring Me To Life‘, ‚Going Under‘ und ‚My Immortal‘, hat nach dem ersten Teil der Nordamerika-Tour nun vor allem eine andere Aufgabe im Blick: Sie bereitet ihren zwölfjährigen Sohn auf den Schulbeginn im September vor.

Im Gespräch mit ‚Billboard‘ beschrieb Lee die vergangenen Monate als emotional, aber auf eine sehr schöne und verbindende Art. Durch ihre Band, die Fans und die Tour fühle sie sich spirituell zugleich geerdet und getragen. „Es war bisher etwas ganz Besonderes“, betonte sie. Das Jahr 2026 sei für die Musikerin bislang ein „wirklich gutes Jahr und ein emotionales“, und zwar im besten Sinne. Der Erfolg des Albums und die Unterstützung, die gleichzeitig zusammengekommen seien, fühlten sich für sie nach etwas Größerem an, als sie selbst erwartet habe.

Lee erklärte, dass sie diese Entwicklung in dieser Phase ihres Lebens nicht erwartet habe. „Es fühlt sich einfach so an, als wäre das gerade dieser gute Moment. Das Leben ist voller so vieler Höhen und Tiefen und Zwischenphasen, und das hier ist definitiv eine Hochphase“, schwärmte sie. „Es bedeutet mir mehr, als es in meinen ersten paar Jahren hätte bedeuten können, als ich noch ein Kind war und noch nicht so viel gesehen und gefühlt hatte.“

Das sechste Studioalbum der Rockband schaffte es in die Top 10 der ‚Billboard‘-Charts für Top Rock Albums. Mit ‚Afterlife‘ und ‚Who Will You Follow‘ landeten Evanescence zudem erstmals zwei Nummer-eins-Hits in den Mainstream Rock Airplay Charts. Amy Lee ist zwar das einzige verbliebene Mitglied der ursprünglichen Besetzung von 1994, doch für sie steht der Erfolg von ‚Sanctuary‘ auch für die vergangenen zwei Jahrzehnte. „Jetzt, da wir die 20-Jahre-Marke überschritten haben, spüre ich eine unglaubliche neue Tiefe, die mit dieser Zeit zu tun hat“, schilderte sie. „Es geht nicht nur um die neue Musik und darum zu beweisen, dass das nächste Projekt großartig ist. Da ist auch diese Kraft der Nostalgie, ein gemeinsames Leben, das wir bereits in der Vergangenheit miteinander aufgebaut haben.“