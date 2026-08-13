Musik Hayley Williams‘ Band Power Snatch überrascht mit neuer Musik

Hayley Williams arrives at Inc. Founders House Presents: "Going Platinum: Lessons... - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 11:00 Uhr

Hayley Williams' Band Power Snatch überrascht mit neuer Musik.

Hayley Williams‘ neue Band Power Snatch hat eine neue EP veröffentlicht.

Die Paramore-Frontfrau gründete die neue Band vor sechs Monaten gemeinsam mit Produzent Daniel James. Nun hat das Duo bereits seine zweite Veröffentlichung vorgestellt. Am Mittwoch (12. August) überraschte Power Snatch die Fans mit ‚EP2‘, die über Bandcamp erschienen ist und vier neue Songs enthält. Die Sammlung besteht aus ‚Machete‘, ‚New Legs‘, ‚Born Dead‘ und ‚Hell Is A Highway‘. Musikalisch versprühen die Stücke einen deutlichen Alternative-Rock-Vibe der 90er-Jahre, während Hayleys Stimme im Mittelpunkt steht.

Hayley, die ihr bislang jüngstes Soloalbum ‚Ego Death At A Bachelorette Party‘ im August 2025 veröffentlichte, führt ihre Arbeit mit Power Snatch fort. Zuvor hatte sie erklärt, dass sie vor ihrem Tod „in 100 Bands sein“ wolle. In einem gemeinsamen Gespräch mit Produzent Jack Antonoff für das Magazin ‚Rolling Stone‘ sagte sie: „Ich habe diese Platte gemacht und es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre sie einfach aus mir herausgebrochen. Es fühlt sich richtig an, sie unter meinem Namen zu veröffentlichen. Aber ich glaube, ich muss mir eingestehen, dass dies das letzte Album sein könnte, das ich unter meinem Namen mache. Und darauf bin ich stolz. Ich möchte in 100 Bands sein, bevor ich sterbe.“

Gegenüber ‚Kerrang!‘ erklärte Williams außerdem, warum sie sich für ihr jüngstes Album zunächst auf ihre Solokarriere konzentrierte und nicht auf Paramore. Die Band hat seit ‚This Is Why‘ aus dem Jahr 2023 kein neues Album veröffentlicht. Sie sagte: „Es war einfach noch nicht an der Zeit, ein weiteres Paramore-Album zu machen. Aber ich hatte eine Menge Sch*** zu sagen. Deshalb habe ich das getan, was für mich richtig war, und dieses Album [‚Ego Death At A Bachelorette Party‘] aufgenommen.“

Auch nach der Veröffentlichung der neuen Power-Snatch-EP wird Hayley Williams nicht untätig bleiben. Im Juni beendete sie ihre ‚Bachelorette Party‘-Tour. Am 3. September startet sie ihre ‚The Hayley Williams Show‘-Tour durch Nord- und Lateinamerika. Die Konzertreise soll bis Ende November dauern.