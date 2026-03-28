Stars Evelyn Burdecki enthüllt schockierende Diagnose

Evelyn Burdecki at Lambertz Monday Night in Cologne Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2026, 13:00 Uhr

Die Influencerin unterzog sich einem Routine-Gesundheits-Check, beim eine Fettleber diagnostiziert wurde.

Evelyn Burdecki muss unerfreuliche Neuigkeiten verkraften: Sie leidet an einer Fettleber.

Die Diagnose wurde bei einem Gesundheits-Check gestellt. Dass bei dem Routinetest tatsächlich etwas gefunden wurde, muss die Reality-TV-Darstellerin erst noch verarbeiten. „Ich war schockiert“, enthüllte sie in ihrer Instagram-Story. Besonders schlimm für Evelyn ist, dass die Ärzte ihr ein sechswöchiges Zuckerverbot ausgesprochen haben. „Als die das ausgesprochen haben, wurde mir direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen“, gestand sie.

Die 37-Jährige ist bekennende Naschkatze und habe sich deshalb sofort gedacht: „Evelyn, du wirst es niemals schaffen.“ Ihr Hang zu süßen Leckereien sei eine regelrechte „Sucht“. Allerdings sei nicht nur ihre Ernährung eine mögliche Ursache. So habe ihr der Arzt erklärt: „Evelyn, du ernährst dich ungesund, aber es gibt auch Menschen, die sich ihr Leben lang ungesund ernähren und keine bekommen.“ Beispielsweise spielen auch genetische Faktoren eine Rolle.

Doch Evelyn hat Glück im Unglück: Es handele sich bisher nur um eine leichte Fettleber, berichtete sie. Die Warnung ihrer Ärzte will die Influencerin aber auf keinen Fall ignorieren. Denn: „Es kann wirklich schlimm werden, wenn man nichts dagegen tut.“ Deshalb will sie ihren Zuckerkonsum schrittweise reduzieren. Zuhause will sie Süßes sogar komplett meiden. Allerdings dürfte ihre Stimmung stark unter der Einschränkung leiden. „Wenn ich nicht meine Lieblingsschokolade essen kann, dann bekomme ich schlechte Laune und Stimmungsschwankungen“, gestand die Blondine.