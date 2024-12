Stars Evelyn Burdecki: Sie trainiert hart für ‚Let’s Dance‘

Evelyn Burdecki at Lambertz Monday Night in Cologne Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 14:00 Uhr

Evelyn Burdecki wird am 20. Dezember beim Weihnachtsspecial von ‚Let’s Dance’ dabei sein.

Die Reality-Darstellerin war in der Vergangenheit Teil des Formats und wird für die Feiertage wieder in ihre Tanzschuhe schlüpfen. Sie geht mit Profi Vadim Garbuzov aufs Parkett und wird Tango und Contemporary tanzen.

Aktuell befindet sich die einstige Dschungelkönigin im Training und das ist ziemlich hart, wie sie nun gegenüber ‚RTL‘ verriet: „Ich habe mindestens 24 Blasen an den Füßen, meine Knie sind angeschwollen, meine Beine auch, aber ansonsten läuft’s gut.“ Aufgeben ist für die immer fröhliche Evelyn aber keine Option. Deshalb beißt sie die Zähne zusammen – und tanzt einfach weiter. „Ich bin auf jeden Fall wirklich bemüht, da irgendwie durchzukommen beim Tanz und es zu spüren.“ Immerhin, die Show muss weitergehen…

Evelyn nahm bereits 2019 an der 12. Staffel von ‚Let‘s Dance‘ teil. Ihr Tanzpartner war Evgeny Vinokurov. Gemeinsam erreichten sie die zehnte Show, bevor sie am 31. Mai 2019 ausschieden. In dieser zehnten Show präsentierten sie einen langsamen Walzer zu Mariah Careys ‚Without You‘. Evelyn Burdecki war auch die erste Kandidatin in der Geschichte der Show, die ihren Tanz wiederholen durfte, nachdem der erste Versuch aufgrund eines technischen Fehlers unterbrochen wurde.