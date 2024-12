"Richtig schön und erfrischend" Ex-Bachelor Sebastian Pannek ist vom „Golden Bachelor“ begeistert

Sebastian und Angelina Pannek sind seit 2019 ein Paar. (ili/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 13:46 Uhr

Sebastian Pannek verfolgt den neuen "Bachelor"-Ableger "Golden Bachelor" - und wie viele andere zeigt sich auch der Ex-Bachelor begeistert von dem Format. Es sei "richtig schön und erfrischend", schwärmt er im Interview.

Seit 3. Dezember läuft auf der Streamingplattform RTL+ der neue Format-Ableger "Golden Bachelor". Darin sucht der 73-jährige ehemalige Lehrer Franz Stärk auf Kreta unter 18 Damen sein Liebesglück. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert, wie den Kommentaren auf der Instagram-Seite zur Show zu entnehmen ist. "Ich liebe diese Sendung jetzt schon!! Es ist so herzerwärmend und erfrischend, endlich mal echte, normale Menschen im Reality zu sehen", ist dort etwa zu lesen.

Und wie beurteilen die bisherigen "Bachelor"-Rosenkavaliere das neue Format? Die Nachrichtenagentur spot on news hat bei Sebastian Pannek (38) nachgefragt. Er suchte 2017 in der siebten Staffel der TV-Datingshow "Der Bachelor" (seit 2003) sein Liebesglück. Mit Finalistin Clea-Lacy Juhn (33) war er rund ein Jahr zusammen. 2019 kam er schließlich mit Angelina Pannek (32, "Bachelor"-Kandidatin in Staffel 4) zusammen. Als Vorzeigefamilie pendeln sie inzwischen mit ihren drei Kindern und zwei Hunden zwischen Deutschland und Mallorca.

Schauen Sie "Golden Bachelor", wie gefällt Ihnen die Show?

Sebastian Pannek: Ja, ich schaue "Golden Bachelor", und ich finde das Konzept richtig schön und erfrischend. Es zeigt, dass Liebe wirklich in jedem Alter eine Rolle spielt und dass echte Verbindungen entstehen können, wenn Menschen offen und ehrlich aufeinander zugehen. Die Show hat auf jeden Fall einen anderen Vibe als die regulären Staffeln – nicht wie man vielleicht erwartet hätte, ruhiger, aber dafür mit richtig viel Gefühl.

Was ist der größte Unterschied – abgesehen vom Alter – zu Ihrer Staffel?

Pannek: Ich finde, der größte Unterschied ist, wie viel ehrlicher und reifer das Ganze wirkt. Die Gespräche sind tiefgründiger, und man merkt, dass die Teilnehmerinnen wirklich auf der Suche nach jemandem fürs Herz sind und nicht einfach nur dabei, um bekannt zu werden oder die nächste Reality-Show zu ergattern. Das macht die ganze Dynamik viel echter und, ehrlich gesagt, auch total spannend, weil es wirklich um die Sache geht – die Liebe.

Was halten Sie von Bachelor Franz Stärk?

Pannek: Ich finde Franz eine super Wahl. Er wirkt total sympathisch, warmherzig und echt. Man spürt einfach, dass er das Abenteuer ernst nimmt und den Frauen mit Respekt begegnet. Das macht ihn für die Show besonders, weil er trotz allem authentisch bleibt.

Welche der Damen ist Ihre Favoritin?

Pannek: Da lege ich mich ehrlich gesagt nicht so gern fest, weil jede Frau auf ihre Art beeindruckend ist. Jede bringt eine besondere Geschichte und Persönlichkeit mit, das macht es so spannend. Aber ich habe großen Respekt vor Frauen, die sich mit so viel Offenheit und Mut auf dieses Abenteuer einlassen. Eine Dame, die mich besonders beeindruckt hat, ist Susanne. Sie strahlt etwas aus, das einfach hängen bleibt. Aber am Ende entscheidet ja Franz, wer wirklich sein Herz erreicht – und das kann man von außen kaum vorhersehen.