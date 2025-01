Film ,Fall Guy‘-Regisseur David Leitch: In Gesprächen für ,Ocean’s 14‘-Regie

David Leitch - March 2023 - Avalon - John Wick Chapter 4 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur soll sich in Gesprächen befinden, bei den neuen Film die Regie zu übernehmen.

,Fall Guy‘-Filmemacher David Leitch soll sich in Gesprächen befinden, bei ,Ocean’s 14‘ die Regie zu übernehmen.

George Clooney und Brad Pitt werden für den neuen Streifen erneut zusammenarbeiten und Jeff Sneider von The InSneider berichtete darüber, dass der ,Bullet Train‘-Regisseur den Filmemacher Steven Soderbergh ersetzen könnte, der die Originaltrilogie inszeniert hatte.

Ein früherer Bericht hatte darauf hingewiesen, dass der ,Im Westen nichts Neues‘-Filmemacher Edward Berger das Projekt im Auge hatte. Warner Bros. und Smokehouse haben an dem Film gearbeitet und es wird angenommen, dass Matt Damon und der Rest des Ensembles für den neuen Film zurückkehren werden. Clooney hatte im vergangen Jahr verkündet, dass ein weiterer ,Ocean’s‘-Streifen in Entwicklung sein könnte, da er im Besitz eines „großartigen Drehbuchs“ sei. Der Star erklärte in einem Gespräch mit ,Uproxx‘: „Wir haben jetzt ein echt gutes Drehbuch für einen weiteren ‚Ocean’s‘-Film, also könnten wir am Ende noch einen drehen. Es ist tatsächlich ein großartiges Drehbuch.“ Auf die Frage, ob der neue Film ,Ocean’s 14‘ heißen würde, antwortete Clooney: „Also … ich möchte ihn so nicht nennen … ich meine, die Idee ist so ähnlich wie bei ‚Abgang mit Stil‘.“