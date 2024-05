Wiedersehen bei der Formel 1 Familien-Reunion: Heidi Klum mit Tochter Leni und Ex Flavio in Monaco

Leni und Heidi Klum treffen in Monaco auf Lenis Vater Flavio Briatore. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 18:01 Uhr

Heidi Klums Patchwork-Familie funktioniert offenbar bestens. Beim Formel-1-Rennen in Monaco trafen sich das Model und seine Tochter Leni Klum mit deren Vater Flavio Briatore - und schienen bester Laune zu sein.

Heidi Klum (50) hat auf Instagram Einblicke in ihren Besuch beim Formel-1-Rennen am 26. Mai in Monaco gegeben. Der Grand Prix hielt für das Model ein Familientreffen bereit: Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrer Tochter Leni Klum (20), ihrem Ex-Partner und Lenis Vater, Flavio Briatore (74), dessen Ex-Frau Elisabetta Gregoraci (44) und deren gemeinsamen Sohn Nathan Falco (14) in die Kamera strahlt.

Die Laune der Patchwork-Familie beim Wiedersehen an der Côte d'Azur schien bestens zu sein. Das hatte Klum auch schon am Vortag bewiesen, als sie auf Social Media ein Video zusammen mit ihrem Ex teilte. Darauf dreht sie sich in einem weiten Kleid fröhlich an Flavio Briatores Hand.

Leni Klum und Flavio Briatore haben ein gutes Verhältnis

Heidi Klum und Flavio Briatore waren 2003 für wenige Monate ein Paar. Sie trennten sich noch, während die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin mit Leni schwanger. Danach soll das Verhältnis der beiden jahrelang angespannt gewesen sein. 2009 adoptierte Klums damaliger Ehemann Seal (61) die fünfjährige Leni mit Briatores Einverständnis. 2011 gestand der ehemalige Formel-1-Manager gegenüber der "Bild"-Zeitung, seine Tochter noch nie gesehen zu haben.

Seit einigen Jahren hat sich das aber geändert und die Patchwork-Familie verbringt, wie jetzt in Monaco, immer mal wieder Zeit zusammen. Im August teilte Leni Klum beispielsweise ein Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie mit ihrem Halbbruder Nathan in die Kamera lächelt.

Nach der Beziehung mit Flavio Briatore heiratete Heidi Klum Seal, mit dem sie drei weitere Kinder bekam. Seit 2019 ist sie in dritter Ehe mit dem Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (34) verheiratet.