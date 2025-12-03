Stars Fan schreibt The Overtones’ Musik zu, ihr Leben gerettet zu haben

Die Musik von The Overtones hat einer jungen Frau nach eigenen Worten das Leben gerettet.

Mark Franks (48), Mike Crawshaw (45), Darren Everest (44) und Jay James (42) waren „am Boden zerstört“, als sie eine Nachricht der Anhängerin erhielten, in der sie von schweren psychischen Krisen berichtete. Gleichzeitig fühle sich die Band geehrt, dass ihre Feelgood-Songs Menschen durch schwere Zeiten helfen – und sieht darin eine zentrale Aufgabe nach 15 Jahren Bühnenerfolg.

Mike sagte exklusiv zu ‚BANG Showbiz‘: „Wir bekamen eine Nachricht von einem Mädchen, das uns sagte, sie glaube wirklich, sie wäre heute nicht mehr hier, wenn unsere Musik ihr nicht durch unglaublich schwere Zeiten mit ihrer emotionalen und mentalen Gesundheit geholfen hätte.“ Solche Botschaften seien häufiger als viele denken würden: „Es ist herzzerreißend zu hören, dass Menschen so sehr kämpfen, dass sie über extreme Schritte nachdenken.“ Gleichzeitig sei es tief berührend zu erfahren, dass die Songs durch diese Phase geholfen hätten: „Zu sagen, es rührt uns, ist fast eine unglaubliche Untertreibung. Ich kann kaum ausdrücken, wie viel uns das bedeutet.“ Er betonte, die Band empfinde das als „Verantwortung, aber eine wunderbare Verantwortung“.

Menschen aufzubauen und ihren Alltag heller zu machen, motiviere The Overtones, weiterzumachen.

Mike sagte: „Wenn wir auch nur einem Menschen in einer schweren Zeit auf unsere kleine Art helfen können, ist unser Job getan. Unsere Musik ist Feelgood-Musik … sie hat auch uns durch harte Zeiten gebracht.“ Darum wolle die Gruppe weiterhin bessere Songs schreiben, ihre Liveshows verfeinern und sich ständig steigern.

The Overtones wurden 2010 gegründet, zunächst mit Mark, Mike, Darren, Lachlan ‚Lockie‘ Chapman und dem verstorbenen Timmy Matley, der 2018 mit 36 Jahren bei einem Sturz aus einem 13. Stock in Ost-London ums Leben kam. Die Band wurde entdeckt, als ein Talentscout von Warner Bros. sie zufällig ‚The Longest Time‘ singen hörte, während sie ein Geschäft nahe der Oxford Street strichen. Ihr Debütalbum ‚Good Ol‘ Fashioned‘ landete in den Top 5 der britischen Albumcharts. Seither haben The Overtones sechs Top-10-Alben veröffentlicht, 13 ausverkaufte UK-Tourneen absolviert, mit ihrer Version von ‚Celebration‘ den Soundtrack zum Platinjubiläum von Königin Elizabeth II. geliefert und die Royal Albert Hall als Headliner bespielt.