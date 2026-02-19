Film Fans emotional: Trailer zu James Van Der Beeks letztem Film veröffentlicht

James Van Der Beek - Deadline Sundance Studio presented by Hyundai, Day 1 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 18:00 Uhr

James Van Der Beek wird seinen letzten Filmauftritt in ‚The Gates‘ haben.

Der 48-jährige Schauspieler, der am 11. Februar nach einem Kampf gegen Darmkrebs verstarb, spielt in dem Projekt einen bösen Pastor namens Jacob – seine Rolle ist im neu veröffentlichten Trailer zu sehen.

Im Promo-Clip erklärt seine Figur: „Ich wurde berufen, diese Gemeinschaft zu führen, und diese Jungen wollen uns zerstören. Findet sie und lasst Gottes Willen geschehen.“ Später, als er drei Figuren im Film mit einer Waffe bedroht, fügt er hinzu: „Ihr habt gesehen, was passiert, wenn mir Menschen in die Quere kommen.“

Fans reagierten in sozialen Medien emotional auf den Trailer. Einer schrieb: „Traurig zu denken, dass das wahrscheinlich James Van Der Beeks letzte Performance überhaupt ist. R.I.P.“ Ein anderer Fan kommentierte: „Ich schaue das für James Van Der Beek. R.I.P., Dawson.“

Regie bei dem Thriller führte John Burr, der Kinostart ist für den 13. März geplant. Der Film folgt drei Freunden, die auf der Fahrt durch eine Wohnanlage Zeugen eines Mordes werden und anschließend von einem unheimlichen Pastor – gespielt von James – und misstrauischen Anwohnern ins Visier genommen werden. Neben James gehören Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers und Brad Leland zur Besetzung. Produziert wurde das Projekt von Gary Glushon, Ross Kohn und Nancy Leopardi.

James wurde vor allem durch seine Rolle als Dawson Leery in ‚Dawson’s Creek‘ bekannt. Außerdem spielte er in Filmen wie ‚Varsity Blues‘ und ‚The Rules of Attraction‘ sowie später in Serien wie ‚Mercy‘ und ‚Don’t Trust the B—- in Apt. 23‘ mit. Vor seinem Tod hatte er eine wiederkehrende Rolle in der kommenden Serie ‚Elle‘ für Amazon Prime Video gedreht.