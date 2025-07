Stars Felix Neureuther: Diese Werte haben ihm seine Eltern mitgegeben

Felix Neureuther und Miriam Gössner - Empfang bei WÜRTH in Künzelsau Oktober 2017 - augenklick/Sammy Minkoff BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 14:00 Uhr

Ein Besuch auf einem Bauernhof löst bei Felix Neureuther tiefe Erinnerungen aus.

Die familiäre Atmosphäre und das gemeinsame Anpacken erinnern den Sportler stark an seine Kindheit. Im Gespräch mit ‚Bunte‘ erzählt der ehemalige Skirennläufer, wie sehr ihn das Aufwachsen in einem liebevollen, familiären Umfeld geprägt hat: „Alle helfen mit – Kinder, Großeltern, alle ziehen an einem Strang. So war es früher auch bei uns.“

Besonders seine Eltern, Christian Neureuther und die verstorbene Rosi Mittermaier, haben ihm wichtige Werte mitgegeben – vor allem Fürsorge und ein Bewusstsein für gesunde Ernährung. „Sie wussten immer genau, wo unser Essen herkam“, berichtet Neureuther. Diese Werte möchte er nun an seine eigene Familie weitergeben. Gemeinsam mit seiner Frau Miriam – einer ehemaligen Biathletin, die an Glutenunverträglichkeit leidet – setzt er sich für eine bewusste Ernährung ein. Deshalb unterstützt er auch die Bio-Marke „Nur Nur Natur“, die auf natürliche Zutaten achtet. „Miriam ist sehr genau, was Inhaltsstoffe betrifft“, so Neureuther.

Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und den kleinen Mats, der im Frühjahr geboren wurde. Ob noch weitere Kinder dazukommen, ist offen. „Momentan sind wir sehr glücklich so, wie es ist.“