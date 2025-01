Entwarnung für Teile der Region Feuer in den Hollywood Hills: Evakuierungszone teils aufgehoben

Zwei Feuerwehrmänner vor den Flammen des "Sunset Fire" in den Hollywood Hills. (wue/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 13:57 Uhr

Eines der wütenden Feuer in Kalifornien hat in den vergangenen Stunden Wahrzeichen wie den Hollywood Walk of Fame bedroht. Die Feuerwehr berichtet jetzt von Fortschritten.

Die Feuerwehr von Los Angeles berichtet von einem Erfolg im Kampf gegen die Feuersbrünste in und um die kalifornische Metropole, die unter anderem auch Wahrzeichen wie den Hollywood Walk of Fame oder das TCL Chinese Theatre bedrohen. Bei der Bekämpfung des als "Sunset Fire" bezeichneten Brandes, der zu einer angeordneten Evakuierungen in Hollywood und den Hollywood Hills geführt hatte, gebe es große Fortschritte, wie die "Los Angeles Times" schreibt.

Feuerwehrmann spricht von einem Wunder

"Es ist ein Wunder, dass hier keine Häuser abgebrannt sind", habe ein Feuerwehrmann etwa gegenüber der Tageszeitung in Bezug auf Villen an der North Curson Avenue erklärt, denen sich der Brand demnach zuvor genähert hatte und die in der Nähe des Hollywood Boulevard gelegen ist. Das Feuer hatte für Alarm in der Traumfabrik gesorgt – und für eine Evakuierungsanordnung für Gegenden nördlich des Hollywood Boulevard sowie südlich des Mulholland Drive.

"Der größte Teil der Evakuierungszone für das Sunset Fire ist aufgehoben", heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr zu den Hollywood Hills West. Ausgenommen sei ein Gebiet nördlich der Franklin Avenue. Dieser Teil solle noch bis zum Morgen (Ortszeit) geschlossen bleiben, da die Feuerwehr hier weiter im Einsatz sei, um ein Aufflammen in der Umgebung zu verhindern. Es werde darum gebeten, dass Anwohner vorsichtig in ihr Zuhause zurückkehren.

Viele Promis betroffen

Aktuellen Angaben der "Los Angeles Times" zufolge seien wegen der Feuer in Kalifornien bisher mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als 2.000 Gebäude wurden demnach schon zerstört. Mindestens 130.000 Menschen seien im Los Angeles County evakuiert worden.

Von den Bränden in Kalifornien sind zudem zahlreiche Stars betroffen. Unter anderem auch Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) teilte in einer Instagram-Story mit, dass er evakuiert worden sei. In den vergangenen Stunden häuften sich Berichte von Promis, deren Häuser zerstört wurden – darunter die von Hollywoodstar Billy Crystal (76), Hotelerbin Paris Hilton (43) oder Schauspieler Adam Brody (45).