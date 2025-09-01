Musik Fifth-Harmony: Fans rasten wegen spontaner Reunion beim Jonas-Brothers-Konzert aus

Fifth Harmony - Teen Choice - Aug 2017 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 18:34 Uhr

Fifth Harmony versetzte Fans in Ekstase mit ihrem ersten Auftritt seit der unbefristeten Pause vor sieben Jahren.

Die Girlgroup – bestehend aus Ally Brooke, Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui – feierten am Sonntagabend (31.08.25) auf der Bühne während des Tourstopps der Jonas Brothers im Dos Equis Pavilion in Dallas, Texas, eine Wiedervereinigung. Der Überraschungsauftritt markierte den ersten öffentlichen Auftritt der Gruppe seit der Ankündigung ihrer „unbefristeten Pause“ im Jahr 2018.

Die Reunion war subtil bereits am selben Tag angedeutet worden, als der offizielle X-Account der Gruppe den Hashtag #FifthHarmonyFollowSpree postete, was Spekulationen über ein großes Ereignis auslöste. Stunden später traten die vier – ohne Camila Cabello, die die Band bereits 2016 verlassen hatte – auf die Bühne, um ihre Chart-Hits ‚Worth It‘ und ‚Work From Home‘ zu performen.

Die Fans im Publikum brachen in Jubel aus, als die Sängerinnen in abgestimmten schwarzen Outfits erschienen. Mit ihren charakteristischen Harmonien und Choreografien fühlte es sich an, als sei keine Zeit vergangen. In den sozialen Medien explodierten Clips und Reaktionen, viele nannten es „den Popkultur-Moment des Jahres“.

Zusätzlichen Zündstoff gab es, als Fifth Harmony ihre Social-Media-Biografie mit dem kryptischen Slogan „Wo warst du am 31. August 2025?“ aktualisierte – ein Hinweis auf das Datum ihres Comebacks. Auch neues Merchandise erschien online, mit Retro-inspirierten Designs und Slogans, die das Erbe der Gruppe feiern und auf zukünftige Pläne hindeuten. Es scheint, als plane die Gruppe mehr gemeinsame Aktivitäten, da die Band offiziell auf die Hybe-eigene Fanplattform Weverse gewechselt ist, wo sie ein neues digitales Zuhause für die Harmonizers eröffnet hat. In einem Begrüßungsvideo auf der Seite erschienen alle vier Mitglieder zusammen, lächelnd und mit dem Versprechen, „bald mit den Fans zu chatten“.