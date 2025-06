Stars Filmstar Scarlett Johansson hat vor den potenziellen Gefahren der Künstlichen Intelligenz gewarnt

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin glaubt nicht, dass Künstliche Intelligenz die Tiefe eines Schauspielers nachahmen kann.

Scarlett Johansson glaubt nicht, dass KI die „Seelentiefe“ einer Schauspielerin oder eines Schauspielers nachahmen kann.

Die 40-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass KI langfristig eine Rolle in der Filmindustrie spielen wird, doch sie glaubt nicht, dass die Technologie den emotionalen Kern einer schauspielerischen Leistung ersetzen kann. Sie sagte der britischen Zeitung ‚The Sunday Times‘: “Ich glaube einfach nicht, dass die Arbeit, die ich mache, von einer KI erledigt werden kann. Ich glaube nicht, dass die Seelentiefe einer Performance reproduzierbar ist.“ Trotzdem sieht Scarlett in der KI eine allgemeine Bedrohung für die Gesellschaft. Der Hollywood-Star erklärte: „Das größere Bild ist die Frage, wie wir Menschen – mit unseren zerbrechlichen Egos – weiterhin das Vertrauen zueinander aufbringen können, das wir brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren. Es ist ein moralischer Kompass. Wir bewegen uns tagtäglich durch die Welt mit dem Wissen, dass wir auf eine grundlegende Realität vertrauen müssen, auf die wir uns alle geeinigt haben. KI bedroht das Fundament dessen – und das finde ich sehr beunruhigend.“

Scarlett begann schon als Kind in der Filmindustrie zu arbeiten und räumte kürzlich ein, dass der Kinderstar-Status eine „gefährliche Sache“ sein kann. Die Schauspielerin – die 1994 in der Fantasy-Komödie ‚North‘ ihr Filmdebüt gab – glaubt, dass sie „sehr viel Glück“ hatte, unbeschadet aus ihrer Kindheit als Star hervorzugehen. Im Interview mit dem Magazin ‚Vanity Fair‘ sagte sie: „Als Kind allein Entscheidungen zu treffen – also erwachsene Entscheidungen – das ist eine gefährliche Sache, oder?“