Stars Fiona Erdmann: Unerfreuliche Neuigkeiten zu ihrem Baby

Fiona Erdmann APR 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2024, 09:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin ist zum dritten Mal schwanger - doch nicht alles läuft so, wie sie es sich wünscht.

Fiona Erdmann erhielt beim Ultraschalltermin schlechte Neuigkeiten.

Die Influencerin verkündete erst vor wenigen Tagen, dass sie Mutter eines kleinen Jungen wird. Zusammen mit ihrem Partner Moe hat die 36-Jährige bereits Sohn Leo (4) und Tochter Neyla (2). Auf ihrem Instagram-Account teilt sie nun weitere Updates zu ihrer Schwangerschaft.

„Gestern habe ich meinen kleinen Schatz das erste Mal mit dem Wissen, dass es ein Junge ist, gesehen“, berichtet die künftige Dreifach-Mama ihren Followern. „Wir haben über die Geburt gesprochen, was für Risiken nach einem Kaiserschnitt mit einer vaginalen Geburt auftauchen können und auch so haben meine Frauenärztin und ich wieder viel gequatscht.“

Glücklicherweise sehe alles bestens aus. „Der kleine Mann wächst fleißig, nicht zu groß und nicht zu klein und ganz interessant – er liegt bereits mit dem Kopf unten“, freut sich Fiona. Das sei bei ihrer Tochter anders gewesen.

Doch es gibt auch weniger positive Nachrichten. „Sowohl die Hebamme als auch die Ärztin gehen davon aus, dass wir keine 40 Wochen schaffen und ich definitiv vor dem ET entbinden werde“, offenbart die Ex-GNTM-Kandidatin. „Hatte ich ja eh schon gedacht, aber das setzt uns etwas unter Druck.“

Außerdem habe ihr die Ärztin zu Fionas großer Enttäuschung von einer Wassergeburt abgeraten. Denn „nach einem Kaiserschnitt sollte ich genau beobachtet werden“, fasst sie die Empfehlung der Gynäkologin zusammen. Diesen Rückschlag will die Dubai-Auswanderin nicht so einfach hinnehmen. „Werde mich da aber noch einmal etwas schlauer machen und schauen, ob es nicht doch klappt“, kündigt sie an.