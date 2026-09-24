Stars Fiona Shaw bezeichnet Phoebe Waller-Bridge als ’spirituelle Tochter‘

Fiona Shaw - October 2024 - Bad Sisters Q&A screening - BAFTA - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 18:00 Uhr

Fiona Shaw empfindet eine ganz besondere Verbindung zu Phoebe Waller-Bridge.

Die 68-jährige Schauspielerin bezeichnet die ‚Fleabag‘-Schöpferin sogar als ihre „spirituelle Tochter“. Die beiden arbeiteten bei der BBC-Serie ‚Killing Eve‘ zusammen, in der Shaw die Geheimdienstchefin Carolyn Martens spielte. Schon bei ihrem allerersten Treffen sei sie von Waller-Bridge beeindruckt gewesen.

„Ich traf Phoebe zum ersten Mal zum Mittagessen irgendwo in der Nähe der Goodge Street in London, und ich wusste sofort, dass sie der außergewöhnlichste Mensch ist“, erinnerte sich Shaw im Gespräch mit ‚Good Housekeeping‘. Über die Jahre entwickelte sich daraus eine enge Verbindung. „Wenn ich in meinem Leben eine spirituelle Tochter haben könnte, dann wäre sie es“, erklärte Shaw. Ganz ernst wollte sie sich selbst dabei allerdings nicht nehmen: „Damit mache ich mich selbst wichtiger, als ich bin – ich könnte mich glücklich schätzen!“

Großes Glück empfindet Shaw auch in ihrem Privatleben. Seit 2018 ist sie mit der sri-lankischen Ökonomin und Memoirenschriftstellerin Sonali Deraniyagala verheiratet. Das gemeinsame Zuhause der beiden ist offenbar ein ausgesprochen geselliger Ort. „Meine Frau und ich lieben es, Freunde zu bewirten“, erzählte Shaw. Ständig würden Menschen vorbeikommen und häufig seien Gäste zum Abendessen da. Für das Essen sei allerdings eher Deraniyagala zuständig. „Ich bin keine gute Köchin, aber Sonali ist es“, räumte Shaw ein. Über ihre Ehe sagte sie schlicht: „Es tut mir wirklich gut, verheiratet zu sein.“

Shaw hatte ihre spätere Ehefrau vor mehr als zehn Jahren in New York kennengelernt, als sie mit ‚The Testament of Mary‘ am Broadway auftrat. Die Begegnung sei zu einem wichtigen Zeitpunkt in ihrem Leben gekommen. Durch Deraniyagala habe sich ihr eine völlig neue Welt eröffnet, insbesondere deren Verbindung zu Sri Lanka. „Das hat mein Leben genau zu dem Zeitpunkt wirklich bereichert, an dem ich es möglicherweise gerade kleiner gemacht hätte“, erzählte Shaw im vergangenen Jahr im Podcast ‚Table Manners‘.

Trotz einer Karriere, die Rollen in ‚Harry Potter‘, ‚True Blood‘, ‚Killing Eve‘ und zahlreichen Broadway-Produktionen umfasst, betrachtet sich Shaw selbst keineswegs als außergewöhnlich. Im Fernsehen fühle sie sich sogar noch immer wie eine Anfängerin. „Die älteste Anfängerin, die Sie jemals kennenlernen werden!“, scherzte sie. Ihr Leben habe zwar sämtliche Erwartungen übertroffen, dennoch halte sie sich selbst für „ziemlich gewöhnlich“. Ihre Bilanz fällt trotzdem ausgesprochen positiv aus: „Ich hatte das fantastischste Leben.“