Kurz vor Albumrelease FKA Twigs feiert Geburtstag in freizügigem Leder-Catsuit

FKA Twigs auf dem Weg zu ihrer Geburtstagsparty in New York City. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 13:16 Uhr

FKA Twigs hat ihren Geburtstag in New York City mit einem extravaganten Look gefeiert. Die Musikerin trug einen hautengen Leder-Catsuit und kombinierte dazu auffällige Accessoires.

Musikerin FKA Twigs hat am 16. Januar ihren 37. Geburtstag gefeiert. Wenige Tage später lud sie zu einer Party in New York City ein – und zog dabei schon bei ihrer Ankunft alle Blicke auf sich. Die Britin, die eigentlich Tahliah Debrett Barnett heißt, zeigte sich in einem enganliegenden Catsuit aus braunem und schwarzen Leder mit Cut-outs an den Beinen und an der Brust.

Zu dem extravaganten Look von Designerin Kim Shui kombinierte FKA Twigs schwarze Plateau-Pumps von Thom Solo und einen langen schwarzen Fellmantel von Gabriela Hearst. Dazu trug sie die schwarze "Abstract purse"-Handtasche von Benjamin Greco. Gestylt wurde der Look von Stylistin Georgia Pendlebury, die oft für die auffälligen und ungewöhnlichen Looks der Sängerin verantwortlich ist.

FKA Twigs verkündet neues Album und Tour mit zehn Shows

Die verspätete Geburtstagsparty diente gleichzeitig auch als Releaseparty für ihre neue Platte "Eusexua", die am kommenden Freitag (24. Januar) veröffentlicht wird. Es handelt sich um das dritte Studioalbum der Sängerin und das erste seit 2019. Auf Instagram teilte FKA Twigs am Montag ein Videoteaser für das Album. Darin ist sie in einem knappen, bauchfreien Look auf einer Bühne singend zu sehen und wird von rotem Licht angestrahlt.

An ihrem Geburtstag selbst hatte die Sängerin angekündigt, ab März auf Tour zu gehen. "Als mein eigenes Geburtstagsgeschenk an euch, überreiche ich das vierte Angebot, die Eusexua-Tour", schrieb sie und kündigte zehn Shows in Europa und Nordamerika an, unter anderem wird sie am 11. März in Berlin performen.