Musik FKA Twigs: Ihre weichere Musik ist „Pussy“

FKA twigs - Spotify ONE USE January 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 16:00 Uhr

FKA Twigs hat die „weichen Kanten“ ihrer Musik als „Pussy“ bezeichnet.

Die ‚Tears In The Club‘-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, hat verraten, dass sie bei der Arbeit mit männlichen Produzenten oft nach mehr „weiblicher Energie“ fragt.

Um die experimentelle Musik der Künstlerin zu beschreiben, sagte Musik-Kollegin Imogen Heap (47) bei einem gemeinsamen Auftritt in der Spotify-Video-Serie ‚Countdown To‘: „Wir haben als Menschen Schwierigkeiten, mit dieser Art von eingepacktem, 90-Grad-Leben umzugehen. Von wegen, du musst hier pünktlich sein, und dann gibt es hier noch das, und du musst versuchen, alles in einen Zeitplan zu quetschen. Und das ist es, was ich an deiner Musik liebe; sie fühlt sich menschlicher an, und trotzdem hat sie so… Sie hat einen bestimmten Klang. Alles hat diese weiche, ausgefranste Kante. Ich kann es nicht beschreiben.“

Darauf antwortete Twigs resolut: „Ich nenne es die Pussy. Ich sage immer – besonders wenn ich mit vielen männlichen Produzenten arbeite: ‚Es braucht mehr Pussy.‘ Ich will mehr von diesen flüchtigen, weichen Kanten; mehr allumfassende Schönheit. Und das ist der weibliche Touch und die weibliche Energie in meiner Musik, für die ich immer wirklich kämpfe.“ Die 37-jährige Künstlerin beschrieb ihr kommendes Album ‚Eusexua‘ als eine „spielerische Erkundung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein“, und merkte an, dass die Platte „sexuelle Griffigkeit als Unterton“ habe. Auf die Frage, was das Album für sie bedeute, sagte sie: „Für mich ist Eusexua, pur und ohne Hemmungen zu schaffen, es ist, sich in meinem Körper sexuell wohler zu fühlen, es ist, präsenter zu sein und in der Lage zu sein, so viel wie möglich an diesem Höhepunkt der menschlichen Erfahrung teilzuhaben.“ ‚Eusexua‘, das am Freitag (24. Januar) veröffentlicht wird, ist die Fortsetzung von ‚Caprisongs‘ aus dem Jahr 2022. ‚FKA Twigs: Countdown To EUSEXUA (mit Imogen Heap)‘ ist jetzt auf Spotify verfügbar.