Stars Florence Pugh: Auszeit war nötig

Florence Pugh at We Live In Time premiere at Toronto International Film Festival - Getty - Sept 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 10:00 Uhr

Florence Pugh nahm sich eine Auszeit von der Schauspielerei, nachdem ihr klar wurde, „wie viel sie in ihrem Leben verpasst hatte“.

Die 28-jährige Schauspielerin beschloss, sich im Sommer zum ersten Mal in ihrer Karriere zurückzuziehen, nachdem sie einige Jahre lang intensiv an Filmen wie ‘Oppenheimer’, ‘Dune: Part Two‘ und ‚We Live In Time’ gearbeitet hatte.

Sie erzählte dem britischen ‘Vogue’-Magazin: „[Es ist] das erste Mal in meiner Karriere, dass ich um eine Sommerpause gebeten habe. Ich bin ein absoluter Arbeitswahnsinniger, [aber] ich sehe, dass ich erschöpft bin. Letztes Jahr bin ich plötzlich aufgewacht und habe gedacht: ‚Ich hasse es, wie viel von meinem Leben ich verpasst habe. Ja, ich möchte für immer eine Karriere haben, aber das wird nicht passieren, wenn ich mich selbst in den Boden stampfe.”

Florence verriet, dass ihre Freunde – dieselben Kumpels, mit denen sie mit 13 Jahren herumhing – ihr geholfen haben, auf dem Boden zu bleiben und mit ihrem „alten Leben“ vor dem Ruhm verbunden zu bleiben. „Sie sind die ehrlichsten und intelligentesten und die lächerlichsten. Ich nehme es sehr ernst, dass ich die Möglichkeit habe, mich auf eine Art und Weise zu entwickeln, die mir vielleicht nicht gut tut. Ich möchte nicht jemand sein, den außerhalb dieser Branche niemand mag. Freunde zu haben, die mich mit meinem alten Leben verbinden und damit, wie ich als Kind war, ist wirklich wichtig, damit ich immer wieder erkenne, wer ich eigentlich sein sollte.“