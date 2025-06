Musik Yungblud: Er ist ein großer Fan von Lady Gaga und Florence Pugh Yungblud hat Lady Gaga als einen „wunderschönen Geist mit grenzenloser Fantasie“ gelobt. Der 27-jährige ‚Sweet Heroine‘-Sänger ist ein großer Fan der ‚Born This Way‘-Musikerin und wäre am liebsten bei jeder kreativen Entscheidung von Gaga mit dabei. Yungblud erzählte in einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich würde am liebsten Mäuschen spielen, wenn Gaga zu ihrem […]