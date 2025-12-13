Stars Florence Welch hatte Angst, Duett mit Taylor Swift bei der ‚Eras‘-Tour zu vermasseln

Florence Welch - Famous - British SummerTime - July 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 11:01 Uhr

Die Musikerin war vor ihrem gemeinsamen Auftritt mit dem Pop-Superstar sehr nervös.

Florence Welch befürchtete, sie würde ihre Performance mit Taylor Swift bei der ‚Eras‘-Tour in den Sand setzen.

Die Sängerin von Florence + The Machine hatte im August 2024 einen Auftritt beim Abschlusskonzert ihrer Freundin im Londoner Wembley-Stadion. Doch Florence war völlig überrascht, als sie vor Ort erfuhr, dass sie für ihr gemeinsames Duett ‚Florida!!!‘ auch eine Choreografie lernen musste.

In der neuen Disney+-Doku ‚Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era‘ offenbarte Florence: „Ich habe schon auf großen Bühnen gespielt, aber ich dachte, ich würde einfach herumlaufen – so wie ich es bei meinen eigenen Shows mache. Als ich dort ankam, sagten sie: ‚Das ist deine Choreografie.'“ Daraufhin habe sie den Schock ihres Lebens bekommen: „Und ich dachte nur: ‚Nein, nein, nein, wartet mal – da muss eine Verwechslung vorliegen. Das mache ich nicht! Ich werde das total vermasseln!'“

Obwohl der Auftritt reibungslos verlief, war die 39-Jährige vor dem Betreten der Bühne bei dieser riesigen Show „komplett“ verängstigt. „Dieses Gefühl, zum ersten Mal mit diesem Lift hochzufahren, war ein bisschen so, als würde man auf dem Mars landen, weil ich die Bühne vorher noch nie beleuchtet gesehen hatte“, gestand sie. „Man erlebt diesen kulturellen Moment sonst von außen – und plötzlich war ich mittendrin.“ Diese Erfahrung sei „verrückt, unglaublich schön und gleichzeitig komplett beängstigend“ gewesen.

Die ‚Shake It Out‘-Interpretin erlebte außerdem einen Moment der Ehrfurcht, als sie ihre sonst so „gemütliche“ Freundin mit ganz neuen Augen sah. „Taylor ist meine Freundin, und ich kenne sie als diesen sehr gemütlichen, nahbaren Menschen. Und dann kam ich aus diesem Lift heraus und dachte nur: ‚Oh mein Gott, das ist verdammt noch mal Taylor Swift!'“, enthüllte sie.