Stars Florian David Fitz denkt über eine Therapie nach

Bang Showbiz | 28.10.2025, 14:00 Uhr

Florian David Fitz denkt über eine Therapie nach.

Florian David Fitz hat schon häufiger eine Psychotherapie in Betracht gezogen.

In seinem neuen Film ‚No Hit Wonder‘ verkörpert der 50-jährige Schauspieler den frustrierten Musiker Daniel Nowak, der seit längerem nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen kann. An seinem Tiefpunkt angekommen landet Daniel in einer psychiatrischen Einrichtung, wo er die Glücksforscherin Lissi Waldstett (gespielt von Nora Tschirner) kennenlernt. Im Gegensatz zu ihrem Patienten glaubt Lissi fest daran, dass Musik eine Quelle der Freude ist, und ermutigt Daniel deshalb dazu, seinen Mitpatienten eine Art Musiktherapie anzubieten. Im Gespräch mit ‚Bild‘ verriet Hauptdarsteller Fitz nun, welche Mittel seiner Meinung nach am besten gegen Depressionen helfen: „Ich finde, Humor ist die beste Reaktion auf die Zumutungen des Lebens.“

Dennoch ist der Filmstar auch überzeugt davon, dass Therapie in vielen Situationen ein wichtiger Schritt sein kann, um wieder zurück zu sich selbst zu finden. Er selbst hat bisher noch keine psychologischen Angebote in Anspruch genommen, denkt jedoch laut eigener Aussage seit langem immer mal wieder darüber nach. „Seit 20 Jahren denke ich mir: Vielleicht sollte ich mir das mal anschauen“, gibt Fitz im Interview weiter preis. Seiner Meinung nach müssten nicht grundsätzlich schwerwiegende Symptome wie Depressionen vorliegen, um eine Therapie zu beginnen. Auch der Wunsch, persönliche Verhaltensmuster zu prüfen, sei ein legitimer Grund einen Therapeuten aufzusuchen.

Obwohl ‚No Hit Wonder‘ durchaus als Komödie einzustufen sei, ist es Fitz wichtig zu betonen, dass der Film schwierigen Themen sehr wohl gerecht wird. Er erklärt: „Wir erzählen keine Geschichte über klinisch depressive Menschen, die singen und dann sind sie wieder fein.“ Privat setzt der TV-Star übrigens vor allem auf Sport, um seine mentale Gesundheit zu stärken. „Wenn du willst, dass es weitergeht, musst du dich bewegen“, stellt er im Gespräch mit der Zeitung klar.