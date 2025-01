Stars Florian Silbereisen: Holpriger Traumschiff-Start

Florian Silbereisen - 08.02.2017 Köln - Horst Galuschka BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 14:00 Uhr

Der Schlagerstar musste einige Hürden überwinden, bevor die Dreharbeiten zur ZDF-Serie losgehen konnten.

Florian Silbereisen musste einige Hürden überwinden, bevor die Dreharbeiten zum „Traumschiff“ endlich losgehen konnten.

Der Schlagerstar ist nicht nur erfolgreicher TV-Moderator, sondern verkörpert in der beliebten ZDF-Serie außerdem den Kapitän Max Parger. Aktuell stehen Dreharbeiten für die Filmreihe an den Traumstränden von Costa Rica an – doch während seine Ensemblekollegen womöglich bereits unter der karibischen Sonne brutzelten, musste Silbereisen eine regelrechte Reisetortur durchstehen. „Wenn Dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht…“, schrieb er zunächst auf Instagram zu einem Selfie, das ihn während seiner Reise zeigt. Im winterlichen Kanada ließ sich der ARD-Moderator jedoch nicht unterkriegen: „Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt! Das Abenteuer Traumschiff hat im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall jetzt schon begonnen!“

Letztendlich schaffte es Silbereisen dann doch noch an Bord des „Traumschiffs“, wie er auf Social Media bekannt gab: „Sechs Stunden später und ich bin tatsächlich schon an Bord… Über Toronto ging es dann nach Costa Rica.“ Endlich angekommen erwartete ihn dann aber gleich die nächste böse Überraschung: Seine Kapitänshose passte nicht mehr. „Wenn man bei der Kostümprobe feststellt, dass man über die Feiertage vielleicht doch zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt hat…“ Ob Silbereisen in der nächsten „Traumschiff“-Ausgabe ohne Hose auftreten muss?