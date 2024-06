Auftritt beim "Schlagerbooom"? Florian Silbereisen und Anna Ermakova veröffentlichen Liebes-Duett

Anna Ermakova und Florian Silbereisen haben "Something Stupid" schon live im Fernsehen performt. (eee/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 11:16 Uhr

Florian Silbereisen und Anna Ermakova sorgen für Romantik: Die beiden haben ein gemeinsames Liebes-Duett aufgenommen. Den Song haben sie bereits zuvor geübt - live auf der Bühne.

Anna Ermakova (24) und Florian Silbereisen (42) machen Ernst: Das Model und der Schlagerstar haben ein gemeinsames Duett herausgebracht. Bei der Single handelt es sich um die Neuauflage eines alten Klassikers, den die beiden erst kürzlich schon vor laufenden Kameras zum Besten gegeben haben.

Sie haben schon geübt

"Something Stupid" lautet der Titel ihres Duetts. Das Original stammt von US-Songwriter Carson Parks (1936-2005) und wurde durch die Version von Frank Sinatra (1915-1998) und seiner Tochter Nancy (83) 1967 zum Hit. Auch Robbie Williams (50) und Nicole Kidman (56) haben den Song in den 2000er Jahren noch einmal zusammen aufgenommen.

Jetzt reihen sich auch Silbereisen und Ermakova mit ein, nachdem sie das Liebeslied im März schon bei der Show "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" spontan auf der Bühne performt haben. Die Version kam laut MDR so gut beim Publikum an, dass sie ihn noch einmal im Studio aufgenommen und am 31. Mai veröffentlicht haben.

Auftritt beim "Schlagerbooom Open Air" am Samstag?

Womöglich könnten die beiden am kommenden Samstag erneut eine Kostprobe geben. Die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 wurde bereits als Act für Silbereisens alljährliches "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel am 8. Juni bestätigt. Dort soll Ermakova auch einen ihrer neuen Songs im umgebauten Tennisstadion performen.

Weitere Gäste sind am kommenden Samstag unter anderem Melissa Naschenweng (33), Andy Borg (63), Rainhard Fendrich (69), Andrea Berg (58), DJ Ötzi (53), Howard Carpendale (78), Kerstin Ott (42), Ben Zucker (40), Marianne Rosenberg (69), voXXclub, Mickie Krause (53) und Alexandra Hofmann (50), wie Silbereisen kürzlich via Instagram verkündet hat. Das Schlager-Spektakel wird am 8. Juni ab 20:15 Uhr im Ersten übertragen, am Vortag gibt es eine Generalprobe, für die aktuell noch Tickets erhältlich sind.