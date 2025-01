"Nochmal!" auf Position eins Florian Silbereisen und Thomas Anders erklimmen Chartspitze

Florian Silbereisen und Thomas Anders (l.) führen die nationalen Album-Charts an. (lau/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 19:44 Uhr

Die Spitzenposition in den Deutschen Album-Charts geht in dieser Woche an zwei waschechte Schlagerlegenden. An Thomas Anders und Florian Silbereisen führte kein Weg vorbei.

Die Weihnachtszeit ist vorbei und sofort übernimmt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, wieder Nicht-Weihnachtsmusik die Spitzenpositionen. So schnappen sich die Schlager-Legenden Thomas Anders (61) und Florian Silbereisen (43) mit ihrem zweiten gemeinsamen Album den Thron in der nationalen Hitliste. Die Neuveröffentlichung "Nochmal!" schafft es wie der Vorgänger "Das Album" auf Position eins der Album-Charts.

Hinter Anders und Silbereisen rangieren die Dauerbrenner Linkin Park mit "From Zero" auf der Platz zwei. Das Podium komplettiert die südkoreanische Boygroup Stray Kids mit dem Album "Hop".

ROSÉ & Bruno Mars rocken die Single-Charts

Besonders in den Single-Charts führte in den vergangenen Wochen kein Weg an altbekannten Weihnachts-Hits wie Mariah Careys (55) "All I Want For Christmas Is You" oder "Last Christmas" der britischen Pop-Band Wham! vorbei. Sie machten in den Vorwochen die Spitzenposition unter sich aus.

Shirin David surft auch weiterhin auf Erfolgswelle

Nun aber liegen ROSÉ (27) und Bruno Mars (39) mit ihrem Duett "APT." auf Platz eins. Die Blackpink-Sängerin und der US-Superstar führen die Rangliste vor "That's So True" von Gracie Abrams (25) und Nina Chubas (26) "Fata Morgana" an.

Über eine erfolgreiche Woche in den Single-Charts kann sich zudem Rapperin Shirin David (29) freuen. Die Musikerin, die zuletzt noch die Silvesterparty am Berliner Brandenburger Tor rockte, bringt ihren letztjährigen Sommerhit "Bauch Beine Po" zurück auf Position sieben der nationalen Hitliste. Das gemeimsam mit Sampagne (23) aufgenommene "It Girl" liegt dahinter auf Rang 29. Noch einmal acht Plätze dahinter liegt Davids neueste Single "küss mich doch". Auch 2025 scheint für die Powerfrau ein erfolgreiches Jahr zu werden.