Musik Fontaines D.C. zollen ihrem Manager und ’sechsten Bandmitglied‘ Trevor Dietz Tribut

Fontaines D.C - NME Awards 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 11:00 Uhr

Fontaines D.C. zollen ihrem Manager und 'sechsten Bandmitglied' Trevor Dietz Tribut.

Die Band Fontaines D.C. hat ihrem verstorbenen Manager Trevor Dietz Tribut gezollt. Er ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

Die irische Rockband bestehend aus Grian Chatten, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll und Carlos O’Connell erklärte, sie sei nach seinem Tod „völlig am Boden zerstört“. Auf Instagram schrieb die Band: „Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass wir am Sonntag, dem 7. Juni, unseren lieben Freund und Manager Trevor verloren haben. Trevor war von Beginn unserer Reise als Band an unserer Seite. Wir haben Fontaines D.C. nie ohne ihn gekannt. Er war das sechste Mitglied der Band.“ Die Musiker lobten Trevor zudem für seine Überzeugungen und seinen Mut. Sie schrieben weiter: „Er setzte sich leidenschaftlich für uns ein und für das, was in der Welt gerecht und richtig ist. Er war furchtlos in seinen Überzeugungen. Wir werden ihn für immer vermissen. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre und die seiner Familie in dieser äußerst schweren Zeit zu respektieren. Ruhe in Frieden, Trev.“

Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Trevors Tod kommt vor einem bedeutenden Sommer für Fontaines D.C., die zu den sechs Haupt-Headlinern der Reading and Leeds Festivals 2026 gehören. Im vergangenen Jahr musste die Band mehrere Konzerte in Südamerika absagen, nachdem Sänger Grian Chatten dringend medizinisch behandelt werden musste. Die Gruppe sollte in Mexiko-Stadt, beim Lollapalooza Chile sowie in Argentinien, Brasilien und Kolumbien auftreten. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls des Frontmanns mussten die Konzerte jedoch abgesagt werden. Damals schrieb er auf Instagram: „Es schmerzt mich sehr, hier in Mexiko-Stadt zu sein und nicht auf die Bühne gehen zu können. Aber mir wurde heute gesagt, dass ich dringend medizinische Hilfe benötige. Wir sind für eure Unterstützung unglaublich dankbar, und es tut mir von Herzen leid, dass ich nicht für euch spielen kann.“