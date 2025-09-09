Musik Foo Fighters lösen Album-Spekulationen aus

Foo Fighters - Leeds 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 11:00 Uhr

Nach einigen Social-Media-Teasern hoffen Fans der Band auf das baldige Erscheinen einer neuen Platte.

Die Foo Fighters haben Spekulationen entfacht, dass sie kurz davor stehen könnten, ein neues Album anzukündigen.

Die ‚Learn To Fly‘-Interpreten haben ihre Fans mit einer Reihe von Social-Media-Posts in eine aufgeregte „Foos-Euphorie“ versetzt. Die Band, deren letztes Studioalbum ‚But Here We Are‘ 2023 erschien – ihr erstes nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 – riefen ihre Fans kürzlich auf X, ehemals Twitter, dazu auf, sich zu „versammeln“, und forderten die Unterstützer auf, sich für ihren Newsletter anzumelden, um „Infos zu bekommen, die ihr nicht verpassen wollt“. Sie posteten: Foo Fighters versammelt euch!!! Stellt sicher, dass ihr den Newsletter abonniert habt, für Infos, die ihr nicht verpassen wollt… nur mal so gesagt…“

Die ‚Monkey Wrench‘-Musiker legten kurz darauf mit einem Bild von Frontmann Dave Grohl, Bassist Nate Mendel und Gitarrist Pat Smear nach, dass die Jungs beim Jammen im Studio zeigt. Die Foos schrieben: „Studio 606 / 2025.“ Am Sonntag (07. September) drängte die Band ihre Fans erneut, sich für den Newsletter anzumelden. Sie schrieben auf Social Media: „Meldet euch hier an für weitere wichtige Shredding-Updates: FooFighters.lnk.to/Newsletter.“

Der frühere Nirvana-Schlagzeuger Grohl spielte die Drumtracks der Band auf dem 11. Studioalbum ‚But Here We Are‘ selbst ein, doch als Tour-Schlagzeuger holte die Gruppe den Vandals-Drummer Josh Freese dazu. Im Juli wurde berichtet, dass Ilan Rubin von Nine Inch Nails als neuer Drummer zu den Foos gestoßen ist. Ein Insider sagte ‚The Hollywood Reporter‘, dass Grohl Rubin, der auch schon für Paramore, Angels and Airwaves, Danny Elfman und Lostprophets getrommelt hat, für den Job ausgewählt habe. Nine Inch Nails posteten außerdem ein Bild von Freese in den sozialen Medien und spielten darauf an, dass Rubin und Freese quasi die Bands tauschten. Freese, der von 2005 bis 2008 als Schlagzeuger bei Nine Inch Nails tätig war, bevor er durch Rubin ersetzt wurde, hat inzwischen bestätigt, dass er zur von Trent Reznor angeführten Band zurückgekehrt ist. Er schrieb kürzlich: „Zurück auf Tour mit Trent und der Crew zu sein, ihnen dabei zu helfen, Nacht für Nacht das zu tun, was sie am besten können, ist etwas, das mich unglaublich begeistert.“