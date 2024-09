Janneke und Brix sind Geschichte Frankfurt-„Tatort“: Schwache Quoten und Kritik zum Abschied

Kommen sich am Ende ihres 19. und letzten "Tatort"-Falls endlich näher: Margarita Broich und Wolfram Koch alias Janneke und Brix. (dr/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 11:42 Uhr

Am Sonntag beendete eine Autobombe die "Tatort"-Karriere von Janneke und Brix auf brutale Weise. Trotz des dramatischen Finales sind viele Fans enttäuscht. Auch die Quoten können nicht überzeugen. Einzig Matthias Brandt wird nahezu durchgängig gelobt.

Das Frankfurter "Tatort"-Team Janneke und Brix ist Geschichte. In ihrem letzten Fall "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" gingen die beiden Schauspieler Margarita Broich (64) und Wolfram Koch (62) am Sonntag (29. September) zum letzten Mal gemeinsam auf Verbrecherjagd. Am Ende explodiert kurz nach der ersten romantischen Annäherung der beiden Kommissare eine Autobombe und reißt die Ermittler in den Tod. Doch das furiose Finale fand bei den "Tatort"-Fans nur wenig Anklang. Auch die bemerkenswerte Episodenhauptrolle von Matthias Brandt (62) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einschaltquote weit hinter den Erwartungen blieb.

Video News

Nur 6,09 Millionen Menschen verfolgten laut AGF Videoforschung den insgesamt 19. Fall von Janneke und Brix am Sonntagabend im Ersten. Zum Vergleich: Das sind rund zwei Millionen Zuschauer weniger als die reguläre Schwarzwald-Folge eine Woche zuvor und die Wien-Ausgabe von vor zwei Wochen als Auftakt der aktuellen "Tatort"-Saison. Damit sicherte sich die ARD zwar dennoch mit 22,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum den Tagessieg in der Primetime, jedoch wäre dem alteingesessenen "Tatort"-Team ein spektakulärerer Einschaltquoten-Abschied zu wünschen gewesen.

Frankfurt-"Tatort": Kritik am Finale, Lob für Matthias Brandt

Auch innerhalb der "Tatort"-Fangemeinschaft waren die Reaktionen zwiegespalten. Zwar lobten die allermeisten Zuschauer den Auftritt von Matthias Brandt als zwar sehr künstlerisch angehaucht, aber durchaus gelungen, dem brutalen Ende des Films konnten aber nur die wenigsten etwas Positives abgewinnen. So kommentierten etwa auf der beliebten "Tatort"-Fanseite "wiewardertatort" via Instagram einige Fans, dass die Explosion und der Tod der beiden unnötig gewesen wäre. "Es wäre ein so viel schöneres Ende gewesen, wenn die beiden einfach in die Nacht gefahren wären…", heißt es dort unter anderem. Zwischen Brix und Janneke knisterte es bereits seit Jahren, jedoch trauten sich beide nicht, den jeweils anderen auf die romantische Energie anzusprechen. Bis eben kurz vor der tödlichen Explosion, nachdem beide endlich ihre gegenseitigen Gefühle offenbart hatten.

Viele andere Kommentatoren schlagen in die gleiche Kerbe. "Was war das für ein Ende?! Hätte man doch einfach lassen können", ist etwa zu lesen. Ein weiterer Follower der Fanseite findet drastischere Worte: "Was für ein Sch…!!! Das haben Brix und Janneke nicht verdient. Allein Matthias Brandt war sensationell." Auch andere kritisieren vor allem das Ende, loben aber explizit die Leistung des ehemaligen "Polizeiruf 110"-Kommissars aus München, der 2018 seiner Rolle des Ermittlers Hanns von Meuffels den Rücken kehrte. "Phänomenal", "fantastisch" oder auch "genial" ist als Reaktion auf Matthias Brandt dort zu lesen.

Bereits im Dezember 2023 wurde bekannt gegeben, dass Broich und Koch ihre "Tatort"-Karriere beenden werden. Als Grund nannten die beiden Schauspieler damals, dass sie sich wieder vermehrt anderen Projekten widmen wollen. Im Juni 2024 informierte der Sender dann die Öffentlichkeit über die Nachfolgeregelung des hessischen "Tatort"-Ablegers aus Frankfurt: 2025 soll die erste Folge mit dem neuen Team bestehend aus Melika Foroutan (48) und Edin Hasanović (32) ausgestrahlt werden. Geplant ist, dass sich die neuen Kommissare vor allem Cold Cases widmen werden, also ungeklärten Mordfällen und Tötungsdelikten aus der Vergangenheit.