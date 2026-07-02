Stars Frankie Muniz‘ Ex Paige verteidigt ihn nach Kritik an ‚fröhlicher‘ Scheidungsankündigung

Frankie Muniz and wife Paige Price - Peoples One To Watch 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 09:00 Uhr

Der 'Malcolm mittendrin'-Star wurde für seinen Scheidungs-Post scharf kritisiert. Nun meldet sich seine Ex zu Wort.

Frankie Muniz‘ Ex Paige hat ihn in Schutz genommen, nachdem ihre gemeinsame Scheidungsankündigung im Internet kritisiert worden war.

Der ‚Malcolm mittendrin‘-Star gab bekannt, dass er und seine Ehefrau sich nach zehn gemeinsamen Jahren trennen. Einige Fans störten sich jedoch an dem unbeschwerten Video, das er zusammen mit der Mitteilung auf X veröffentlichte. Darin tanzt das Paar mit seinem fünfjährigen Sohn Mauz zu dem Song ‚Check Yes, Juliet‘ von We The Kings. Dazu schrieb Frankie: „Wer sagt, dass man nicht beste Freunde mit der Mutter seines Kindes bleiben kann?“

Nachdem der 40-Jährige den Beitrag löschen und eine neue Version auf Instagram veröffentlichen musste, meldete sich Paige in den Kommentaren zu Wort. Die 33-Jährige schrieb: „Frankie, es tut mir so leid, dass du das lustige alte Video unserer Familie löschen musstest, nur weil die Menschen so grausam zu dir sind. Diese Welt ist so verdammt kaputt.“ Paige betonte, dass eine Scheidung immer schlimm sei. „Wir freuen uns ganz sicher nicht darüber … Aber wir sind zwei Erwachsene, die wissen, wie man als Team zusammenarbeitet“, stellte sie klar. „Ich kann nicht glauben, dass Menschen daraus etwas Negatives machen.“

Anstelle des Heimvideos veröffentlichte Frankie sein Statement erneut – diesmal zusammen mit einem Foto, auf dem die Familie bei einem seiner NASCAR-Rennen zu sehen ist. Dazu schrieb er: „Nach einer Zeit der Trennung, die wir privat gehalten haben, haben Paige und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Nach zehn wunderschönen gemeinsamen Jahren haben wir uns beide weiterentwickelt und erkannt, dass sich unsere Beziehung heute am natürlichsten und stärksten als tiefe Freundschaft und als Eltern unseres Sohnes anfühlt.“ Ihr gemeinsames Kind bleibe das „Zentrum“ ihrer Welt.

Frankie würdigte außerdem die wichtige Rolle, die Paige für seine Karriere gespielt habe. Sie habe ihre eigenen Pläne auf Eis gelegt, damit er seine Träume verwirklichen konnte. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Hauptrolle in der Erfolgsserie ‚Malcolm mittendrin‘ bekannt wurde, schrieb weiter: „Ich bin Paige unendlich dankbar für alles, was sie für mich und unsere Familie getan hat. Sie hat ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit ich meine verfolgen konnte, und war immer meine größte Unterstützerin.“ Dieses Fundament aus „Respekt und Freundschaft“ werde bestehen bleiben.