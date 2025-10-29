Stars Frankie Muniz: Freundschaft mit Hilary Duff zerbrach wegen ihrer ‚heftigen‘ Mutter

Frankie Muniz NASCAR November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 09:00 Uhr

Frankie Muniz hat seit über 20 Jahren nicht mit Hilary Duff gesprochen – wegen ihrer „heftigen“ Mutter.

Der ‚Malcolm mittendrin‘-Schauspieler war in den frühen Tagen seiner Karriere „wirklich, wirklich gut befreundet“ mit dem ‚Lizzie McGuire‘-Star, doch ihre Verbindung zerbrach, als sie gemeinsam an ‚Agent Cody Banks‘ arbeiteten – aufgrund der Umstände rund um die Besetzung seiner ehemaligen Freundin.

„Hilary Duff war wahrscheinlich eine meiner ersten Freundinnen, als ich nach LA zog“, erinnerte Frankie jetzt im ‚The Joe Vulpis Podcast‘. „Wir wurden wirklich, wirklich gute Freunde. Wir hatten lange Zeit eine wirklich großartige Beziehung. Sie bat mich, ‚Lizzie McGuire‘ zu machen, woraufhin ich natürlich Ja sagte.“ Während der Dreharbeiten zu einer Folge der Disney-Serie im Jahr 2002 hatte Frankie dann aber eine unangenehme Begegnung mit Hilarys Mutter in der Garderobe seiner Freundin. „Ihre Mutter war der Inbegriff einer Bühnenmutter. Momager. Sie war heftig. Hilary war so cool, wir hatten eine großartige Beziehung, aber ihre Mutter war superintensiv.“

Hilarys Mutter fragte Frankie, welche Projekte er für den Sommer geplant habe, wenn ‚Malcolm mittendrin‘ pausieren würde. Als er ihr erzählte, dass er ‚Agent Cody Banks‘ drehen würde, wollte Hilarys Mutter wissen, ob ihre Tochter darin eine Rolle spielen könne. Frankie erwähnte nicht, dass er beim Casting der weiblichen Hauptrolle mitentscheiden durfte, und er hoffte, dass Kristin Kreuk aus ‚Smallville‘ Natalie Connors spielen würde – doch schon einen Tag später bekam der 39-jährige Star eine überraschende Nachricht. Er sagte: „Am nächsten Morgen komme ich ans Set, gehe in ihre Garderobe, und ihre Mutter sagt: ‚Rate mal? Wir werden den Sommer zusammen verbringen!'“

Zunächst fragte Frankie nach, was Hilary denn in Vancouver drehen werde, bis ihre Mutter ihm erklärte, dass sie letzte Nacht die Verträge für ‚Cody Banks‘ unterschrieben hätten. „Sie sagt: ‚Nein, sie macht ‚Cody Banks‘ mit dir.‘ Ich sah sie an und sagte: ‚Nein, tut sie nicht!‘ Sie so: ‚Doch, ja, ja, tut sie. Sie haben den Vertrag letzte Nacht unterschrieben.‘ Und ich: ‚Den Film, von dem du gestern nichts wusstest, hast du unterschrieben – wie – das ist nicht möglich! Das ist menschlich nicht möglich.'“

Der ‚Racing Stripes‘-Star rief danach seine Agenten an, um herauszufinden, wieso das Casting ohne seine Mitsprache erfolgt war: „Angeblich wurden Anrufe getätigt, und sie wussten, dass Hilary und ich wirklich eng waren und dass ich ihre Show drehte, also nahmen sie einfach an, es sei in Ordnung. Aber ich war nicht begeistert davon. Nicht, weil ich nicht wollte, dass es Hilary ist. Nur, weil sie um mich herumgegangen sind.“ Nachdem sie zusammen an ‚Agent Cody Banks‘ gearbeitet hatten, sprachen Frankie und Hilary nie wieder miteinander.